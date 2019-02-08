HABER

Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiye dair yeni bir hikaye oluşturmamız gerek (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 00:56 | Son Güncelleme

İNEGÖL'E ÜNİVERSİTE Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti toplantısına katıldı. İnegöl’e üniversite kurulması için hazırlanan dosyalar Bakan Selçuk'a iletildi. Selçuk, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İNEGÖL'E ÜNİVERSİTE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti toplantısına katıldı. İnegöl’e üniversite kurulması için hazırlanan dosyalar Bakan Selçuk'a iletildi. Selçuk, toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İnegöl Köftesi tadını nasıl buldunuz? sorusunu şakacı bir dille cevaplayan Bakan Selçuk, "İnegöl’e üniversite kurulacak mı sorusuna ise, "İnegöl için harika bir haber. İnşallah güzel çalışmalar olacak. İnegöl Türkiye’de parmakla gösterilen, eğitimiyle, üretimiyle her türlü imkanıyla güzel bir şehrimiz. El birliğiyle çalışıyoruz. Daha güzel olacak" dedi.

Bakan Selçuk, Ankara'ya gitmek üzere İnegöl'den ayrıldı.

PARTNER Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı Okulda dönem ödevi istediler, nükleer bomba yaptı
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız varÖzhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Nevşehir'deAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Nevşehir'de

En Çok Okunan Haberler

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Transparanındaki göğüs ucu detayı dikkat çekti

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binadaki acı bilançoyu açıkladı!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı partisinden istifa etti!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.