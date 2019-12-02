Bakan Selçuk:"900’den fazla öğretmen destek noktası kuracağız"

2023 Eğitim Vizyonunda birlikte bir yıl isimli programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Selçuk, "Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. 900’den fazla Öğretmen Destek Noktası kuracağız" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonunda birlikte bir yıl isimli programa katıldı. Toplantının en önemli noktasının öğretmen eğitimi olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Güçlü bir gelecekten söz ettiğimizde güçlü öğretmenlere ihtiyacımız var. Bununla ilgili toplumdaki bütünsel algı, bizim bu anlayışımızı güçlendiriyor" dedi. Bakan Selçuk konuşmasının devamında mesleki gelişim konusunda bir takım açılımlar oluşturduklarını, mesleki gelişimi hayata geçirirken, yeni bir bakış açısıyla, kendi tecrübelerinden, öğretmenlerin önerilerinden yola çıkarak yeni bir çerçeve oluşturduklarını söyledi. Selçuk, "Çocuklar için ne istiyorsak, onun aynısını öğretmen için de istiyoruz. Öğretmenlerimizle yeni bir eğitim yaklaşımıyla bu faaliyetleri yaparken, sadece biraz zamana ihtiyacımız var. İmkanlar el verdiğince bu eğitimlerin sıradanlaştığını, yaygınlaştığını göreceksiniz. Öğretmenlerimizin nasıl dönüştüğüne hep birlikte tanık olacağız” ifadelerini kullandı.

“2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz”

Öğretmen yetiştirmeyi bütünsel olarak ele aldıklarını söyleyen Bakan Selçuk, “YÖK ile birlikte işbirliği içinde öğretmen yetiştirmede kendi ülkemizin damarından gelen bir yaklaşım var. Bu damara uygun bir şekilde, uygulama ağırlıklı daha çok hayatın kendisini dikkate alan, akademik bilgiyi, çocuğa şefkat göstermeyi, yetiştirmeyi kapsayan bir yaklaşımı gündeme getirmek istiyoruz. Öğretmen yetiştirmeyi bütünsel olarak ele alıyoruz. Bizim 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.

“900’den fazla Öğretmen Destek Noktası kurulacak”

Farklı ilçelerde 900’den fazla öğretmen destek noktası kurulacağını söyleyen Selçuk, "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla Türkiye’nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz. Destek noktaları vasıtasıyla sürdürülebilir ve sürekli eğitimi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.