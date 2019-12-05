Bakan Selçuk:"Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz."

Bakan Sel\u00e7uk:"\u015eule \u00c7et davas\u0131na ili\u015fkin gerek\u00e7eli karar\u0131n bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za mahkemece tebli\u011f edilmesinden sonra istinaf yoluna ba\u015fvurarak a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 istemiyle itiraz edece\u011fiz."Bir ate\u015f de sen yak, #karanl\u0131\u011f\u0131ayd\u0131nlatCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan kritik NATO mesaj\u0131!Fuat Oktay: NATO'nun g\u00fcvenlik kodlar\u0131n\u0131n g\u00fcncellenmesi ka\u00e7\u0131n\u0131lmazd\u0131r