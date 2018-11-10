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Bakan Selçuk'tan 10 Kasım mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 07:46 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Onun (Atatürk), milletiyle el ele vererek Anadolu topraklarında yaktığı bağımsızlık meşalesinin ışığı yalnızca bizim ufkumuzu aydınlatmakla kalmamış, yüzyıllardır bağımlı yaşayan tüm Asya ve Afrika halklarının göğünde de umut saçan bir yıldız kümesi olmuştur"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Onun (Atatürk), milletiyle el ele vererek Anadolu topraklarında yaktığı bağımsızlık meşalesinin ışığı yalnızca bizim ufkumuzu aydınlatmakla kalmamış, yüzyıllardır bağımlı yaşayan tüm Asya ve Afrika halklarının göğünde de umut saçan bir yıldız kümesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Selçuk, devletlerin, ulusların tarihinde önemli dönüm noktaları ve bu dönümlere imza atan liderlerinin olduğunu belirtti.

Türk tarihinde de Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Kanuni'ye muhteşem dönüm noktalarına imza atan liderler, devlet büyükleri olduğuna değinen Selçuk, bu onur listesinin 20. yüzyıldaki mihenk taşının Mustafa Kemal Atatürk olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onun, milletiyle el ele vererek Anadolu topraklarında yaktığı bağımsızlık meşalesinin ışığı yalnızca bizim ufkumuzu aydınlatmakla kalmamış, yüzyıllardır bağımlı yaşayan tüm Asya ve Afrika halklarının göğünde de umut saçan bir yıldız kümesi olmuştur. 'İlelebet payidar kalacağına' inandığı genç Türkiye Cumhuriyeti, bugün bulunduğu coğrafyanın kutup yıldızı olmaya devam etmektedir."

Selçuk, Türk ve dünya tarihinde kıymetli bir yer edinmiş Büyük Önder Atatürk'ün "En büyük eserim." dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni genç nesle, genç nesli de öğretmenlere emanet ettiğini hatırlattı.

Atatürk'ün bıraktığı miras ve emanet ettiği genç nesle hizmeti "boyun borcu" olarak nitelendiren Selçuk, Atatürk'ün aziz hatırasını saygı, minnet ve şükranla yad etti.

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10 Kasım Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk mustafa kemal atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı

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