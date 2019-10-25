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Bakan Selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:27 | Son Güncelleme

'YETENEK VE BECERİ MERKEZİ'Nİ AÇTI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kongre Müzesi'ndeki programın ardından 'Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Kapanış Programı'na katıldı.

'YETENEK VE BECERİ MERKEZİ'Nİ AÇTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kongre Müzesi'ndeki programın ardından 'Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Kapanış Programı'na katıldı. Bakan Selçuk, daha sonra 'Sivas Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Selçuk, "Bugün benim gerçekten mutlu olduğum bir gün. Sivas'ın birlikteliği ve beraberliği ayrıca eğitimde yükselmeye yönelik attığı adımlar çok değerli. Biz çocuklarımızın sadece test ve sınavlara hazırlanmasıyla ilgili olarak değil aynı zamanda ve daha büyük ölçüde hayat sahnesine hazırlanmalarıyla ilgileniyoruz. Tasarım, beceri atölyeleri ve bu tür merkezler vasıtasıyla da çocuklarımızın çok yönlü olarak gelişmeleri, duyguda, düşüncede ve harekette eylemde bütünsel olarak gelişmeleri için fırsatlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun çok çok güzel bir örneğini Sivas'ta görüyor olmaktan mutluluk duydum. İnşallah bunların sayısını hem Sivas hem başka şehirlerimizde artıracağız ve bu vesileyle de çocuklarımızın sadece bir yönden değil de çok yönlü olarak gelişmelerine imkan sağlamış olacağız. Dünya ile rekabet edebilmek için eğitim ve ekonomi ilişkisini güçlendirebilmek için bu tür üretim yerlerine, bu tür öğrenme merkezlerine daha çok ihtiyacımız var. El birliğiyle bunu başarabileceğimizin inancı içindeyiz" dedi.

GÜLDÜREN DİYALOG

Konuşmanın ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler, merkezdeki yetenek ve beceri sınıflarını tek tek gezdi. Selçuk'a, televizyon ve radyo stüdyosunu gezdiği sırada, Fevzipaşa İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi İnci Koca, röportaj teklifinde bulundu. İnci Koca'yı kırmayan Bakan Selçuk, stüdyoda minik öğrencinin sorularını yanıtladı. Koca'nın "Küçükken ne olmak isterdiniz?" sorusuna Selçuk, "Ben küçükken farklı hayaller kurardım. Bir hafta itfaiyeci, bir hafta TIR şoförü olmak isterdim. Çok farklı hayallerim vardı" diye cevap verdi.

Bakan Selçuk, "İlkokuldayken hangi oyunları oynardınız?" sorusu üzerine de "İlkokuldayken bilye, körebe ve saklambaç oynardık; ama şu anda oynamıyorum" dedi.

İnci Koca da Selçuk'un cevabına "Tabi artık yetişkin oldunuz. Koskocaman Ziya Bakan olmuşsunuz, oyun mu oynayacaksınız?" diye karşılık verdi.

Bakan Selçuk'un Ankara'ya daveti üzerine minik öğrenci, "Geldiğimde koltuğunuza oturacağım" dedi. Bunun üzerine Selçuk, "Geri kalkmak şartıyla oturabilirsin" diye karşılık verdi. Bu diyaloglar, stüdyodakileri güldürdü.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Bakan Selçuk'la yaptığı röportaj dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyleyen İnci Koca, "Çok güzel bir röportajdı. Ankara'ya davet edildim. Oraya gideceğim. Soruları kendim hazırladım. Çok heyecanlandım, kim heyecanlanmaz ki? Arkadaşlarıma anlatacağım" dedi.

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