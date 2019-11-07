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Bakan Selçuk'tan Aksaray'daki otizmli çocukların "yuhalanmasına" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir" - "Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" olayın ne eğitim sistemi ne de toplumsal değerlerle örtüştüğünü belirterek, "Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray'da özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin otizmli öğrencileri yuhaladığı" iddialarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez.

Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta, engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı..."

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Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı iddiası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter

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