Bakan Selçuk'tan, Alparslan öğretmene 'geçmiş olsun' telefonu

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceki gün İstanbul'daki Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencisinin yakınının silahlı saldırısına uğrayan ve hastanedeki tedavisi süren beden eğitim öğretmeni Alparslan Aldırmaz'la telefonda görüşerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yetkilileri, Bakan Selçuk'un talimatıyla Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencisinin yakınının silahlı saldırısına uğrayan ve hastanedeki tedavisine devam edilen beden eğitim öğretmeni Alparslan Aldırmaz'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Selçuk da Alparslan öğretmenle telefon görüşmesi gerçekleştirerek, üzüntüsünü ve 'geçmiş olsun' dileğini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ziya Selçuk'un Alparslan öğretmenle ilgili mesajına da yer verilirken, şunlar kaydedildi:

"Yaşama hakkı, her canlının en kutsal ve dokunulmaz hakkıdır. Hele ki yaratılmışların en şereflisi olan insanın yaşama hakkı söz konusu ise bu hakkın, bu hukukun önemi daha da artmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı ailesi olarak şiddet içeren hiçbir eylemi makul göremeyeceğimizin altını önemle çiziyor ve bu menfur olayın toplum nezdinde de bağışlanamaz olduğuna inanıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin öğretmenleri, bayrağımızın dalgalandığı her yerde ve her türlü zor koşullar altında fedakârca görev yapan; çocuklarımızın yarınları ve ülkemizin her alanda kalkınması için her türlü azmi gösteren, elleri öpülesi vatan evlatlarıdır. Bu kutsal ve onurlu görevi icra eden öğretmenlerimizden biri olan Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmenimiz Alpaslan Aldırmaz’a yapılan saldırıyı kınıyor; acil şifalar diliyorum."

