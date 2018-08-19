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Bakan Selçuk'tan bayram mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2018 10:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiamızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim camiasının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Selçuk, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Evlerin, sofraların, rızkın paylaşılarak insanlığın yeşertildiği, dargınlıkların barışa, farklılıkların zenginliğe dönüştürüldüğü bir mübarek bayrama daha kavuşulduğunu belirten Selçuk, bayramların, insanlığa verilebilecek en önemli mesajların başında geldiğine işaret etti.

Çocukların masumiyetiyle değer kazanan, onların sevinci ve tebessümüyle güzelleşen bayramların, ruh dünyasını ferahlatan özel günler olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz yüzyılın dayattığı tüm kutuplaşma ve kuşatmalara karşı bayramlarımız, 'Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası' dizelerindeki Yunusça cevaptır. Bu düşüncelerle öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, Yüce Allah'tan ülke ve milletçe, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum."

Selçuk, mesajında, bayramda direksiyon başına geçecek sürücüleri de uyararak, "Sürücülerimizi sabırlı ve dikkatli olmaya, mutlaka ama mutlaka trafik kurallarına uymaya çağırıyorum. Siz olmadan bayram olmaz." ifadesini kullandı.

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kurban bayramı mesaj Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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