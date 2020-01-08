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  4. Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit atan sanığa verilen cezaya tepki

Bakan Selçuk'tan Berfin'in yüzüne asit atan sanığa verilen cezaya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 20:45 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e (20), asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e (23), verilen cezaya tepki gösterdi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e (20), asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e (23), verilen cezaya tepki gösterdi.
Bakan Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e, asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine Twitter'dan yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Berfin Özek'in maruz kaldığı saldırının davasında 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inanıyoruz. Karara karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracağız."

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