Bakan Selçuk'tan Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencilere tebrik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 87 ülkenin katılımıyla Japonya'da düzenlenen 30. Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencileri kutladı.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Japonya'da düzenlenen ve 87 ülkenin katıldığı 30. Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencileri tebrik eden Selçuk, "Dönüşte sizlerle tanışmak isterim." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, paylaşımında başarılı öğrencilerin fotoğraflarına da yer verdi.
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