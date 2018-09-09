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Bakan Selçuk'tan Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencilere tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 20:26 | Son Güncelleme

Bakan Selçuk'tan Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencilere tebrik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 87 ülkenin katılımıyla Japonya'da düzenlenen 30. Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencileri kutladı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Japonya'da düzenlenen ve 87 ülkenin katıldığı 30. Bilgisayar Olimpiyatları'nda derece alan öğrencileri tebrik eden Selçuk, "Dönüşte sizlerle tanışmak isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, paylaşımında başarılı öğrencilerin fotoğraflarına da yer verdi.

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30. Bilgisayar Olimpiyatları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal paylaşım sitesi Twitter

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