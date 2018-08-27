Bakan Selçuk'tan engelli gencin akülü araç isteği için talimat

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde yaşayan, şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı dizinin üstünden kesilen, protez bacağını kilolu olduğu için kullanmakta zorlanan ve bu nedenle akülü araç isteyen Coşkun Erten'in (26) çağrısı üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yardım talimatı geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, ziyaret ettiği gence bakım merkezinde tedaviye alınacağını ve 3 tekerlekli akülü araç verileceğini söyledi.

Germencik'in Yedieylül Mahallesi'nde dedesi ve anneannesiyle oturan Coşkun Erten, son 2 yılda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle engelli oldu. Anne- babası ayrılınca 40 günlükten itibaren dedesi Ali İhsan (76) ve anneannesi Ulviye Eryılmaz'ın (81) yanında yaşamaya başlayan Coşkun Erten, şeker hastalığına yakalandı. 2016 yılının Temmuz ayından sonra 4 kez ameliyat olan Erten'in sol bacağı, yaşamının tehlikeye girmemesi için dizinin üstünden kesildi. Tek bacakla kalan Erten'e yürüyebilmesi için hayırsever biri yardımcı olurken, protez bacak temin edilmesini sağladı. Coşkun Erten, fazla kilosu nedeniyle protez bacağı kullanmakta zorluk çekti. Hayırsever tarafından daha sonra tekerlekli sandalye hediye edilen Coşkun Erten, bunu da kullanmakta zorlanınca tek isteğinin 3 tekerlekli akülü araç olduğunu söyledi.

BAKAN, YARDIM İÇİN TALİMAT VERDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Coşkun Erten'in isteğini öğrenince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik'i telefonla arayarak, talimat verdi. Bunun üzerine Bozçelik de Erten'le irtibata geçti. Erten'in evine ziyarette bulunan Bozçelik, gereken her türlü yardımın yapılacağını söyledi. Bozçelik, Erten'in bakımı için Pamukören Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmesi amacıyla çalışma başlattı. Bozçelik, en kısa sürede Coşkun Erten'i kendi bünyelerindeki bakım merkezlerine alacaklarını ayrıca istediği 3 tekerlekli akülü aracın temin edileceğini söyledi.

Bakım merkezinde internet olup olmadığını soran Coşkun Erten, olduğunu öğrenince "Bakım merkezine gitmek istiyorum. Beni oraya götürün" dedi.

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