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Bakan Selçuk’tan Erzincan Valiliği’ne ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 12:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti.

Bakan Selçuk’tan Erzincan Valiliği’ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, Valilik girişindeki "Şeref Defteri"ni imzaladıktan sonra Vali Ali Arslantaş ile görüştü.
Erzincan’a gece gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sabah saatlerinde STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Ardından Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde ’Öğretmenlerle Eğitim Buluşmaları’ adlı programa katılan Bakan Selçuk buradan Erzincan Valiliği’ni ziyaret etti ve çeşitli programlara katıldı.
Vali Arslantaş’tan kent hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, Erzincan’ın eğitimde başarılı iller arasında olduğunu söyledi.
Selçuk, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Burada partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığının ardından karayoluyla Erzurum’a hareket etti.

Bakan Selçuk’tan Erzincan Valiliği’ne ziyaret

Bakan Selçuk’tan Erzincan Valiliği’ne ziyaret

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