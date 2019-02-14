Bakan Selçuk'tan, evde bakım yardımı alan engellilere müjde (3)

BAKAN SELÇUK, ENGELLİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir otelde engelli ve engelli aileleri için düzenlenen yemeğe katıldı. Bakan Selçuk, Türkiye'nin engelli vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından dünyaya rol model olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, ülkemiz bugün, engelli kardeşlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek bir konuma ulaştı. Tabi bu politikaları hayata geçirirken, güçlü bir zemin üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. İşe, 2005'te Engelliler Kanunu ile hukuki altyapıyı güçlendirerek başladık. 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerin arasında yer aldık. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında; ulaşım kolaylığı sağlayan kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ederek sizler için en iyisini hedefledik. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. 2004-2005 öğretim yılında 6 bin 901 engelli öğrencimiz taşıma hizmetinden faydalanmaktaydı. 2016-2017 öğretim yılı sonunda bu sayı yaklaşık 13 kat artarak 86 bin 836'ya ulaşmıştır. 2015-2016 öğretim yılı sonu itibariyle 2 bin 74 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören öğrenci sayısı 373 bin 942 olmuştur. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize bakım ve bakım destek hizmetlerimizi 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde sürdürüyoruz."