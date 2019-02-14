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Bakan Selçuk’tan fabrika ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir ziyaretleri kapsamında Sarar Giyim Fabrikasını ziyaret etti.Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikayı ziyaret etti.

Bakan Selçuk’tan fabrika ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir ziyaretleri kapsamında Sarar Giyim Fabrikasını ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikayı ziyaret etti. Bu kapsamda Sarar Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar eşliğinde fabrikada çalışan işçilerle bir araya gelen Bakan Selçuk, çalışanlarla bir süre sohbet etti. Burada bir dikişi makinasının başına geçerek dikim yapan Bakan Selçuk, çalışanlarla birlikte yemek de yedi.
"Savunma ve satın alma paritesinde ülkemizi 12’nci sıraya yükselteceğiz"
Burada açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hakkı olanın hakkını teslim ederek adalet duygusunu daha da güçlendirerek ülkeyi geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bakan Selçuk, “Çalışanların da, işverenlerimizin de güvenini kazandık. Geçtiğimiz yıl asgari ücretin belirlenmesinde de ortak çalışmanın toplumsal barışın bir örneğini sergiledik aslında. Hem işçimiz, hem işverenimiz 16 yıldır hükümetimiz döneminde 4’üncü defa uzlaşılarak imzalandı asgari ücret görüşmeleri. Biz bu uyum içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde de ekonomimizde de büyük başarılara imza attık son 16 yılda. Ülkemizin 2023 hedeflerimizde de Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek var. Bu yıl savunma ve satın alma paritesine göre inşallah ülkemizi 13’üncü sıradan 12’nci sıraya yükselteceğiz. Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülke biliyorsunuz 2007’den sonra küresel krizin yıkıcı etkilerini istihdam kayıpları yaşarken biz yaşamadık. Aksine yaklaşık 8 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Bunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde istihdamı ve üretimi teşvik ederek yaptık. İnşallah bu dönemde de istihdamı daha da artıracağız” dedi.
İşçilere daha çok imkânlar sağlayacaklarına da değinen Bakan Selçuk şunları söyledi:
“Cumhurbaşkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayan işverenlerimiz sayesinde 2 milyona yakın vatandaşımıza istihdam kapısı açtık. İstihdam seferberliğimiz yine tüm hızıyla devam etmekte. Seferberliğimiz doğrultusunda sunduğumuz ilave istihdam teşviklerimiz dâhil bakanlık olarak 17 tane farklı teşvikimiz var. Prim teşviklerimiz de var biliyorsunuz. Prim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından beri yaklaşık 150 milyar teşvikten işverenlerimizi yararlandırdık.”
Konuşmaların ardından Sarar tarafından Bakan Selçuk’a el yapımı tablo hediye edildi.

Bakan Selçuk’tan fabrika ziyareti

Bakan Selçuk’tan fabrika ziyareti

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