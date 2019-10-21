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Bakan Selçuk’tan, fedakar öğretmene teşekkür telefonu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 23:03 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Osman Yılmaz (46), görev yaptığı okuldaki 430 sırayı onarıp, zımparalayarak kullanıma hazır hale getirdi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Osman Yılmaz (46), görev yaptığı okuldaki 430 sırayı onarıp, zımparalayarak kullanıma hazır hale getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yılmaz öğretmeni telefonla arayarak tebrik etti.
Muğla’nın Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan beden öğretmeni Osman Yılmaz, Türkiye’de çok konuşulacak örnek bir davranışa imza attı. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz, 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yıpranan sıraların bakımı için birkaç marangozdan fiyat teklifi talep edildi. Sıra başına istenen fiyat yüksek olunca tadilat gerçekleştirilemedi. Bunun üzerine Osman Yılmaz, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim alması için okulun teknik personeli Birol Tekeli'nin de desteğiyle sıraların onarımını yapabileceğini okul idaresine iletti.
TATİL YAPMADI, SIRALARI TAMİR ETTİ
Yazın tatil yapmak yerine öğrenciler için çalışan Yılmaz, onardığı sıraları tek tek zımparaladı. Fedakar öğretmen, yaklaşık bir ay boyunca gece gündüz çalışarak sınıflardaki 430 sırayı kullanıma hazır hale getirdi. Eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla hafta içi çocuklara eğitim veren, okulun kız ve erkek voleybol, basketbol ve futsal takımlarını çalıştıran Yılmaz, hafta sonları ise etüt ve laboratuardaki 90 sırayı tamir ediyor.
BAKAN SELÇUK'TAN TEBRİK TELEFONU
Öğretmenin sıraları zımparalarken çekilen videoları, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi. Paylaşım rekoru kıran videoları izleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osman Yılmaz’ı cep telefonundan arayarak kutladı. Bakan Selçuk, görüntülere de yansıyan görüşmede, "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ailene selam söyle" ifadeleriyle öğretmen Osman Yılmaz'a teşekkür etti.
Heyecanlandığı gözlenen Yılmaz ise, “Çok teşekkür ederim Bakanım. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Her öğretmene nasip olmaz böyle. Aramanız, sormanız yeterli. Tüm yorgunluğumu almış oldunuz bu şekilde. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

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