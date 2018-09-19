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Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:41 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda kendisine takdim edilen bakır işlemeli fincan takımını Kıbrıs gazisinin eşine hediye etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla katıldığı bir programda Kıbrıs gazisinin eşine bakır işlemeli fincan takımı hediye etti.

Bakan Selçuk, çeşitli açılış ve toplantılar dolayısıyla geldiği Şanlıurfa'da konakladığı otelde, Valilik tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler ve şehitler onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı.

Burada gaziler ve şehit yakınlarıyla sohbet eden Selçuk, şehit ve gazilerin hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğini dile getirdi.

Hükümet olarak gazi ve şehitlere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Selçuk, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehit ve gazi ailelerine özel ilgi gösterildiğini belirtti.

Resepsiyonda zaman zaman duygulandığını ifade eden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Burada gözü yaşlı analar gördüm. Umutlarını tazelemek isteyen, daha iyi bir gelecek bekleyen çocukları gördüm. Çok kederli şehit ve gazi eşlerini gördüm. İnanın şurada bulunmak bile bir insanın yüreğinin burkulması için yeterli. Allah şehitlerimizin, gazilerimizin hürmetine sabrınızı arttırsın, yavrularımızın geleceğini aydınlatsın. Şehitlerin kanlarıyla sulanan bu topraklarda bu çocukların geleceği yeşersin. Biz elimizden geldiği kadar arkanızdayız ve destekçiniziz. Sizin bu ülkeye katkınız ve verdiğiniz değer anlatmakla bitmez. Ülkem, öğrencilerim ve çocuklarım adına size bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Siz, bu ülkeye çok büyük değerleri feda ettiniz ve sabrettiniz. Hepinizin yolu açık olsun."

- Fincan takımı hediyesi

Şanlıurfa Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, Bakan Selçuk'a bakır işlemeli bir fincan takımı takdim etti.

Selçuk da Kıbrıs gazisi İbrahim Halil Yoğurtçu'nun eşi Fatma Yoğurtçu'yu sahneye davet ederek, hediyeyi Yoğurtçu'ya verdi.

Bakan Selçuk'un, "Ödülü hak eden sizlersiniz. Eğer müsaade ederseniz bu ödülü bu güzel hanımefendiye vermek istiyorum." şeklindeki sözleri salonda bulunanlar tarafından alkışlandı.

Fatma Yoğurtçu ise "Sayın Bakanım, göstermiş olduğunuz nazik davranış hepimizi onurlandırdı. Allah razı olsun, işiniz gücünüz rast gelsin." ifadesini kullandı.

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