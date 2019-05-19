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Bakan Selçuk'tan gençlere özel paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:31 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Gençler... Arkamda cesaretiniz, aklınız, heyecanınız ve yaşama sevincinizle siz oldukça, her gün daha çok düşünüyor, her sabah daha büyük bir heyecanla güne başlıyorum. Ülkemiz için, bayrağımız için, sizin için doğmamış çocuklarımız için bu yoldayım"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere yönelik mesajında, "Arkamda cesaretiniz, aklınız, heyecanınız ve yaşama sevincinizle siz oldukça; her gün daha çok düşünüyor, her sabah daha büyük bir heyecanla güne başlıyorum. Ülkemiz için, bayrağımız için, sizin için doğmamış çocuklarımız için bu yoldayım." ifadelerini kullandı.

Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Instagram hesabından gençlerle birlikte çekilen fotoğraf karesine yer verdi.

Bakan Selçuk, bu fotoğraf ile yaptığı paylaşımında, "Gençler... Arkamda cesaretiniz, aklınız, heyecanınız ve yaşama sevincinizle siz oldukça, her gün daha çok düşünüyor, her sabah daha büyük bir heyecanla güne başlıyorum. Ülkemiz için, bayrağımız için, sizin için doğmamış çocuklarımız için bu yoldayım..." değerlendirmesini yaptı.

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meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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