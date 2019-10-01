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Bakan Selçuk'tan huzurevi ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:04 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya geldi - Selçuk, 100 yaşına giren Halil İbrahim Gökoğlu için düzenlenen doğum günü etkinliğine katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevini ziyaret etti.

Selçuk, 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinlerinin el emeği ürünlerinden ve tablolarından oluşan sergiyi gezen ve yaşlılara karanfil dağıtan Selçuk, onlarla yakından ilgilendi.

Selçuk, 100 yaşına giren Halil İbrahim Gökoğlu'nun da doğum gününü yaş pastayla kutladı.

Gökoğlu ile bir süre sohbet eden Selçuk, sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu.

Bakan Selçuk'a yaşam hikayesini anlatan Gökoğlu ise kendisi için düzenlenen bu kutlamadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

- "Engellilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Selçuk, huzurevinde, kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin Türkiye'ye yönelik engelli hakları konusundaki tavsiyelerinin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Engelliler için yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Selçuk, engelli istihdamı konusunda büyük ilerlemeler kaydedildiğini, EKPSS'nin getirildiğini dile getirdi.

Böylece engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın da anayasal güvence altına alındığını aktaran Selçuk, erişilebilirlik konusunda belli bir noktaya gelindiğini anlattı.

Bakan Selçuk, erişilebilirlik konusunda da hazırlanacak taslaklar ve kitaplarla daha iyi noktaya gelineceğini ifade etti.

Bu konuda bir eksikliğin bulunduğunu ve birçok kurumun engelliler için çalışma yaptığını ancak bu çalışmalarda koordinasyon sorunu yaşandığını aktaran Selçuk, "Önümüzdeki dönemde biz kurum ve kuruluşlarımızın yaptığı çalışmaları koordine edeceğiz. Sizlerden belli periyotlarda yaptığınız çalışmaları bize raporlamanızı özellikle istatistiki verileri raporlamanızı talep edeceğiz. Biz bir kurul kuruyoruz. O kurul nezdinde bu çalışmalar yürüyecek." dedi.

Selçuk, engellilerin hayatın her aşamasında daha iyi bir yaşama kavuşabilmelerini istediklerini aktardı.

Yapılan bu toplantının önemine işaret eden Selçuk, "Sizlerin vereceği geri bildirimlerle engellilere yönelik bir vizyon geliştireceğiz, önümüzdeki dönemde. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kuruluna yapacağınız her katkı, engellilerimizin yaşam kalitesini daha da ileri bir noktaya götürecek. Biz, dün olduğu gibi bugün de yarın da engellilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, konuşmasını "Hayaller engelsizdir" sözleriyle sonlandırdı.

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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü 75. Yıl Huzurevi Zehra Zümrüt Selçuk

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