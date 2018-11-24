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Bakan Selçuk'tan "Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Kadına karşı şiddetle mücadelede, toplumun tüm dinamiklerini Kadına Şiddete Sıfır Tolerans ilkemiz çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamaya ve destek vermeye davet ediyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına Şiddete Karşı Sıfır Tolerans" sloganıyla düzenlenecek etkinliklere katılma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık artırmaya ve duyarlılık yaratmaya yönelik ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla çeşitli çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.

Bakanlığın, "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Selçuk, farkındalık çalışmaları kapsamında 81 ilde çeşitli etkinliklerin yapıldığını, er ve erbaşlara kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini ifade etti.

Selçuk, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2015'ten beri yürüttüğü "Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında Galata Kulesi'nin turuncuya büründüğünü, Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim köprülerinin de 25 Kasım'dan itibaren turuncu aydınlatma ile görselleneceğini aktardı.

- Cuma hutbesinde kadına şiddetin önlenmesi anlatılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile de iş birliği yaptıklarını belirten Bakan Selçuk, 25 Kasım haftası, cuma hutbesinde kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunun anlatılacağını bildirdi.

Selçuk, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, bakanlıkların resmi internet sitelerinin açılış sayfalarının, günün anlam ve önemine dikkat çekmek için hazırlanan görselle açıldığını ifade etti.

Farkındalık çalışmaları kapsamında, TCDD ile hareket ettiklerini anlatan Selçuk, trenlerde, garlarda "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" afişlerinin yer alacağını belirtti.

Selçuk, "Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen müsabakalarda sporcuların "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı pankartlar ile sahaya çıkacağını kaydetti.

Kadına şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantıların 81 ilde düzenleyeceğini bildiren Selçuk, Kapadokya'da kadına şiddete karşı sıfır tolerans pankartları açarak pek çok balonunun havalandığını belirtti.

Amasya Belediyesi ile organize edilen etkinlik kapsamında da tarihi şehrin, turuncu ışıklandırmayla aydınlatıldığını aktaran Selçuk, AVM ve kent merkezlerine kurulan stantlarla farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.

- Kamu spotu hazırlandı

Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan 25 Kasım kamu spotunun da hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterildiğini anlatan Selçuk, bu kapsamlı çalışmalar ile toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Selçuk, "Kadına karşı şiddetle mücadelede, toplumun tüm dinamiklerini Kadına Şiddete Sıfır Tolerans ilkemiz çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamaya ve destek vermeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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