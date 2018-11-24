Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına Şiddete Karşı Sıfır Tolerans" sloganıyla düzenlenecek etkinliklere katılma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık artırmaya ve duyarlılık yaratmaya yönelik ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla çeşitli çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.

Bakanlığın, "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Selçuk, farkındalık çalışmaları kapsamında 81 ilde çeşitli etkinliklerin yapıldığını, er ve erbaşlara kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini ifade etti.

Selçuk, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2015'ten beri yürüttüğü "Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında Galata Kulesi'nin turuncuya büründüğünü, Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim köprülerinin de 25 Kasım'dan itibaren turuncu aydınlatma ile görselleneceğini aktardı.