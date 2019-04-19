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Bakan Selçuk'tan kanseri yenen öğretmene "Evine hoş geldin" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kanseri yenerek okuluna geri dönen öğretmen Muharrem Poyrazoğlu'na öğrencilerinin "Evine Hoş Geldin" pankartı açarak konfetilerle yaptığı coşkulu karşılamanın görüntülerini paylaştı ve "Geçmiş olsun" dileklerini iletti - Selçuk: - "Tekirdağ'dan gelen bu güzel görüntüyü izleyip de huzur bulmamak mümkün mü? Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'ndeki güzel yürekli çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Sağlığına ve evlatlarına kavuşan Muharrem öğretmenim geçmiş olsun, evine hoş geldin"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kanseri yenerek okuluna geri dönen öğretmen Muharrem Poyrazoğlu'na öğrencilerinin "Evine Hoş Geldin" pankartı açarak konfetilerle yaptığı coşkulu karşılamanın görüntülerini paylaştı ve "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından Çorlu'da bir lisenin öğrencilerinin kanseri yenen coğrafya öğretmenleri Muharrem Poyrazoğlu'nu balonlarla süsledikleri okul koridorunda konfetilerle coşkuyla karşılamasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında bu karşılamanın görüntülerine yer veren Selçuk, "Tekirdağ'dan gelen bu güzel görüntüyü izleyip de huzur bulmamak mümkün mü? Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'ndeki güzel yürekli çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Sağlığına ve evlatlarına kavuşan Muharrem öğretmenim geçmiş olsun, evine hoş geldin." ifadelerini kullandı.

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