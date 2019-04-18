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Bakan Selçuk'tan 'kıdem tazminatı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:40 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatı düzenlemesi ile ilgili, "Tüm sosyal tarafların da uzlaşısıyla, her tarafın müsterih olacağı ve ülkemizin, işverenimizin, çalışanlarımızın ve çalışma hayatımızın faydasına olacak, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatı düzenlemesi ile ilgili, "Tüm sosyal tarafların da uzlaşısıyla, her tarafın müsterih olacağı ve ülkemizin, işverenimizin, çalışanlarımızın ve çalışma hayatımızın faydasına olacak, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.

Bakan Selçuk, Memur-Sen tarafından düzenlenen 'İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar' konulu uluslararası konferansa katıldı. Bakan Selçuk, hava savunma sistemlerinin, helikopter ve uçakların, insansız hava ve kara araçlarının birçoğunun teknoloji transferiyle üretildiğini söyledi. Selçuk, "Hükümetimizin attığı adımlar, teknolojik dönüşümde devrim niteliğinde adımlar. Bu teknolojilere sahip olmak ve üretmek, nitelikli insan gücüne ve istikrarlı bir mali yapıya sahip olmayı gerektiriyor. İnanıyoruz ki daha parlak bir geleceğin altyapısını güçlendirmek için bu değişimin getirdiği fırsatları hep birlikte değerlendireceğiz" dedi.

'BİLİŞİM SEKTÖRÜNDEKİ İŞBAŞI EĞİTİM SÜRESİNİ 9 AYA ÇIKARDIK'
Bilişim uzmanı, endüstriyel bilgisayar programcılığı, mobil yazılım uzmanlığı, siber güvenlik uzmanı, veri analisti, sosyal medya uzmanı gibi mesleklerin gelecekte iş gücü talebinin çok aratacağı meslek grupları olacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Son 5 yılda sadece bilişim sektöründe düzenlediğimiz mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarına 60 binden fazla kişi katıldı. Gururla söylemek isteriz ki; bu eğitimleri tamamlayanların yüzde 60'ından fazlası kalıcı olarak istihdam edilmekteler. Diğer işbaşı eğitimlerimizde 3 aya kadar destek sunarken, 18- 24 yaş arası gençlerimize siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanlığı gibi geleceğimizin meslekleri olarak adlandırdığımız gruplarda düzenlenen işbaşı eğitimlerin süresini 9 aya çıkardık. Diğer programlarda 78 lira olan günlük ödeme miktarını bilişim sektöründe 85 liraya çıkardık" diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATI
Bakan Selçuk, son dönemlerde tartışılan kıdem tazminatı düzenlemesine de değinerek hem hükümetin hem de sosyal tarafların gündeminde olan bu konunun, Yeni Ekonomik Program'da yer aldığını kaydetti. Bakan Selçuk, "Son açıklanan yapısal dönüşüm adımları çerçevesinde de çalışmalarımızı başlattık. Burada en çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin bu sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların da uzlaşısıyla, her tarafın müsterih olacağı ve ülkemizin, işverenimizin, çalışanlarımızın ve çalışma hayatımızın faydasına olacak, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim" diye konuştu.

Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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