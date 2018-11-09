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Bakan Selçuk'tan "kısa çalışma ödeneği" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Yaptığımız yönetmelik değişikliği ile 'dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları' da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına dahil ettik. Bu düzenleme istihdam piyasamızın desteklenmesi açısından önem arz etmektedir" - "Böylece işçilerimizi ve işverenlerimizi konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılıyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, firmaların istihdamlarını korumalarına imkan verdiği için artan talebe de hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır" - "İhtiyaç oluştuğunda kısa çalışma başvurularına yönelik uygunluk tespiti işlemleri, uygulama kararı alınması durumunda, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün yapılan yönetmelik değişikliğiyle "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları" da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına aldıklarını bildirerek, "Bu düzenleme istihdam piyasamızın desteklenmesi açısından önem arz etmektedir. Böylece işçilerimizi ve işverenlerimizi konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yönetmelik değişikliğiyle önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Düzenleme, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma kararını daha esnek ve daha hızlı almamızı sağlayacak." değerlendirmesini yapan Selçuk, Bakanlık olarak istihdam piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, gelişmeleri değerlendirmek üzere işverenler ve çalışanlarla sık sık istişarelerde bulunduklarını belirtti.

İşçi ve işveren taraflarıyla gerçekleştirilen toplantılarda istihdam koruma tedbirlerinin gündeme geldiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde istihdamı koruyan bir uygulamadır. Bu uygulama ile birlikte iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanmaktadır.

Yaptığımız yönetmelik değişikliği ile 'dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları' da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına dahil ettik. Bu düzenleme istihdam piyasamızın desteklenmesi açısından önem arz etmektedir. Böylece işçilerimizi ve işverenlerimizi konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılıyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği, firmaların istihdamlarını korumalarına imkan verdiği için artan talebe de hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır."

- "İşçi ve işverenlerimizle istişarelerimize devam edeceğiz"

Bakan Selçuk, kısa çalışma uygulamasının kalıcı bir istihdam tedbiri olmayıp geçiş sürecinde firmaların değişen ekonomik konjonktüre uyumlarını artırmalarını sağlayan bir tedbir olduğuna işaret etti.

Bu bağlamda, söz konusu tedbirin Bakanlığın ortaya koyduğu proaktif yaklaşımın bir yansıması olduğunu aktaran Selçuk, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"İhtiyaç oluştuğunda kısa çalışma başvurularına yönelik uygunluk tespiti işlemleri, uygulama kararı alınması durumunda, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, işçilerimiz ve işverenlerimiz ile istişarelerimize devam edeceğiz. Kısa Çalışma Ödeneği düzenlemesinin ülke ekonomimiz, işçi ve işverenlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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