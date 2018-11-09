Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün yapılan yönetmelik değişikliğiyle "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları" da Kısa Çalışma Ödeneği kapsamına aldıklarını bildirerek, "Bu düzenleme istihdam piyasamızın desteklenmesi açısından önem arz etmektedir. Böylece işçilerimizi ve işverenlerimizi konjonktürel gelişmelerden kaynaklı yaşanabilecek durumlara karşı daha güçlü kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili yönetmelik değişikliğiyle önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Düzenleme, Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma kararını daha esnek ve daha hızlı almamızı sağlayacak." değerlendirmesini yapan Selçuk, Bakanlık olarak istihdam piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, gelişmeleri değerlendirmek üzere işverenler ve çalışanlarla sık sık istişarelerde bulunduklarını belirtti.