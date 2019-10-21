Bakan Selçuk'tan öğretmene teşekkür telefonu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da görev yaptığı okulundaki sıraların bakımı için yüksek fiyat istenince tatil yapmak yerine 430 sırayı onarıp zımparalayarak kullanıma hazır hale getiren beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

Bakan Selçuk'un fedakar öğretmeni aradığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Bakan Selçuk ile beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz arasındaki samimi diyalog dikkati çekiyor.

Uzun süredir Yılmaz'ı aramayı planladığını aktaran Bakan Selçuk, görüntülere de yansıyan görüşmede, "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ailene selam söyle." ifadeleriyle öğretmen Osman Yılmaz'a teşekkür ediyor.

Yılmaz ise Bakan Selçuk'un kendisini aramasından gurur duyduğunu belirttiği konuşmasında, "Çok teşekkür ederim Bakanım. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Her öğretmene nasip olmaz böyle. Aramanız, sormanız yeterli. Tüm yorgunluğumu almış oldunuz bu şekilde. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.