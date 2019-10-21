HABER

Bakan Selçuk'tan öğretmene teşekkür telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da görev yaptığı okuldaki sıraları onaran öğretmeni telefonla arayarak teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Muğla'da görev yaptığı okulundaki sıraların bakımı için yüksek fiyat istenince tatil yapmak yerine 430 sırayı onarıp zımparalayarak kullanıma hazır hale getiren beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

Bakan Selçuk'un fedakar öğretmeni aradığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Bakan Selçuk ile beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz arasındaki samimi diyalog dikkati çekiyor.

Uzun süredir Yılmaz'ı aramayı planladığını aktaran Bakan Selçuk, görüntülere de yansıyan görüşmede, "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ailene selam söyle." ifadeleriyle öğretmen Osman Yılmaz'a teşekkür ediyor.

Yılmaz ise Bakan Selçuk'un kendisini aramasından gurur duyduğunu belirttiği konuşmasında, "Çok teşekkür ederim Bakanım. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım. Her öğretmene nasip olmaz böyle. Aramanız, sormanız yeterli. Tüm yorgunluğumu almış oldunuz bu şekilde. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi'nde yıpranan sıralarının bakımı için birkaç marangozdan alınan fiyat teklifinin yüksek bulunması üzerine 40 öğretmenin görev yaptığı, 480 öğrencili okulun sıralarını beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz onarıp, boyamıştı.

Yaz tatili yapmayan Yılmaz, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için gece gündüz demeden okuldaki teknik personel Birol Tekeli'nin de desteğiyle onarımını yaptığı 430 sırayı kullanılabilir hale getirmesiyle çevresindekilerin takdirini toplamıştı.

Yılmaz, AA muhabirine, "Dün biz okuyorduk bu sıralarda, bugün öğrencilerimiz okuyor. Yarın başka öğrenciler okuyacak. Nihayetinde devletimizin malı, sahip çıkmamız gerekiyor. Yazın emek verdik, yaklaşık bir ay boyunca her gün okula gelip, sıraları zımparaladık. Çok da güzel oldu. Şimdi başka okullardan da talepler geliyor." diye konuşmuştu.

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: “Bilgi sağlamanın ötesine geçilmeli”Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: “Bilgi sağlamanın ötesine geçilmeli”
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları Konya’da kitapseverlerle buluşuyorAtatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları Konya’da kitapseverlerle buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan eğitim Milli Eğitim Muğla onarım öğretmen Sıra ziya selçuk

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.