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Bakan Selçuk'tan 'okul zili' tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zilini telefon zili yaptığını açıkladı.

Bakan Selçuk'tan 'okul zili' tavsiyesi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zilini telefon zili yaptığını açıkladı.
Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, makamında çalıştığı sırada çekilen videoyu paylaştı. Videoda, Bakan Selçuk’un okul ziliyle çalan telefonuna bakması yer alıyor. Bakan Selçuk, videoyu, "Çocukların okul zilini telefon zili yaptım. Her çaldığında yanımda çocuklar koşuyor, beraber teneffüse çıkıyoruz sanki. Tavsiye ederim güzel oluyor" notuyla paylaştı. Paylaşım büyük beğeni topladı.

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