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Bakan Selçuk'tan okula sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beykoz Güzelcehisar İlkokulunu ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilere sürpriz yaptı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Beykoz'da bir okula sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Selçuk, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesinde düzenlenen Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne giderken yol üstünden uğradığı Beykoz Güzelcehisar İlkokulunda çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, teneffüse çıkan öğrencilerin neşeyle koşturduğu görüntülere yer veren Selçuk, "Bugün 'Umutsuzum, karamsarım, mutsuzum' diyen varsa bir okulun bahçesinden içeriye baksın. Çocukların gözleri 'Bir umutsa aradığın, o da biziz.' diye bağırıyor. Şükür kavuşturana." ifadesini kullandı.

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