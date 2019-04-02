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Bakan Selçuk'tan otizmli dahi "Jacob Barnett" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Jacob Barnett 8 yaşında liseyi bitirdi, 16 yaşında kuramsal fizik alanında yüksek lisansını tamamladı, üniversitede kuantum fiziği dersleri verdi ve bugün ondan bir 'dahi' olarak söz ediliyor. Çünkü ailesi onun farkındaydı ve ona dair umutları vardı" - "Özel çocuklarımız özel bakışı hak ediyor. İş ki otizmli kuzularımızın kilidini açmaya niyetimiz, inancımız olsun"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli Jacob Barnett'in 8 yaşında liseyi bitirdiğini, 16 yaşında kuramsal fizik alanında yüksek lisansını tamamladığını, üniversitede kuantum fiziği dersleri verdiğini belirterek, "Bugün ondan bir dahi olarak söz ediliyor. Çünkü ailesi onun farkındaydı ve ona dair umutları vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Jacob Barnett'a 2 yaşında otizm teşhisi konulduğunu aktaran Selçuk, "Herkes yapamadıklarına odaklanırken annesi yapabildiklerine odaklandı ve oğlunun geleceğini yeniden tasarladı. Jacob, 8 yaşında liseyi bitirdi, 16 yaşında kuramsal fizik alanında yüksek lisansını tamamladı, üniversitede kuantum fiziği dersleri verdi ve bugün ondan bir 'dahi' olarak söz ediliyor. Çünkü ailesi onun farkındaydı ve ona dair umutları vardı." değerlendirmesine yer verdi.

Ziya Selçuk, paylaşımında, "Özel çocuklarımız özel bakışı hak ediyor. İş ki otizmli kuzularımızın kilidini açmaya niyetimiz, inancımız olsun." ifadesini kullandı.

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Jacob Barnett Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk otizm

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