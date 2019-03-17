Bakan Selçuk'tan şehit ailesine ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Suriye'de şehit olan deniz piyade sözleşmeli er Ramazan Önal'ın ailesini ziyaret etti.

Bakan Selçuk beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile TSK tarafından Fırat Kalkanı harekat alanında icra edilen görevler sırasında şehit olan deniz piyade sözleşmeli er Ramazan Önal'ın merkez Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Selçuk burada, şehidin babası Recep ve annesi Ümmühan ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Bir süre baba Recep Önal ile sohbet eden Bakan Selçuk, aileye Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim verdi.

