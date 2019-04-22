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Bakan Selçuk'tan velilere ve öğrencilere 23 Nisan mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla velilere mektupla, öğrencilere video kliple seslendi - Selçuk'tan velilere: - "Ağzımızdan çıkan kelimeler bizim tohumlarımızdır. Muhatabının gönlüne düştüğü anda, orada filizlenir ve oradan boy verir. Biliyorum ki çocuklarımıza söylediğimiz her söz, onun gönül toprağında bitecek, orada yeşerecek. Onun hakkını koruyarak, onun varlığına saygı duyarak, onun gönlüne hitap ederek konuşmak için birkaç örnek cümle paylaşmak istedik sizlerle" - Selçuk'tan öğrencilere: - "Sizin için gönderilmiş rengarenk hediye kutuları hayal edin. Bir kutudan kucak dolusu sevgi, kocaman bir kutudan saygı çıktığını düşünün. Bir kutudan dilediğinizce oynayabilmeniz için vakit, bir diğerinden anlayış çıktığını hayal edin. Etrafınızdaki her yetişkinin size güzel bir gelecek uzattığını düşünün. Biliyorum ki bu hediyelerin hepsi sizler için bir yerlerde hazırlanıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla velilere mektupla, öğrencilere video kliple seslendi.

Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin velilerine yönelik mektup kaleme aldı.

Bugün öğrenciler aracılığıyla ailelere gönderilen mektuba Selçuk, velilerin çocuklarına hitaplarına yönelik örnekler vererek başladı.

Selçuk, velilere, çocuklarına yönelik "İyi ki varsın", "Hadi oyun oynayalım", "Sana güveniyorum", "Başarsan da başaramasan da benim için değerlisin", "Sence bu problem nasıl çözülebilir?", "Birlikte vakit geçirelim", "Seni neyin üzdüğünü anlatmak ister misin?", "Paylaştığın için teşekkür ederim", "Odanı çok güzel toplamışsın", "Seni seviyorum" hitaplarını tercih etmelerini önerdi.

Mektupta Bakan Selçuk, "Ağzımızdan çıkan kelimeler bizim tohumlarımızdır. Muhatabının gönlüne düştüğü anda, orada filizlenir ve oradan boy verir. Biliyorum ki çocuklarımıza söylediğimiz her söz, onun gönül toprağında bitecek, orada yeşerecek. Onun hakkını koruyarak, onun varlığına saygı duyarak, onun gönlüne hitap ederek konuşmak için birkaç örnek cümle paylaşmak istedik sizlerle." ifadelerine yer verdi.

- "Ruhuna açılan kapının anahtarını kelimelerimizle açabiliriz"

Velilere "yemeğini ye, odanı topla" minvalinde emirler içermeyen kaç cümle kurduklarını soran Selçuk, "Günde kaç kez çocuklarımızın söylediklerini gerçekten dinliyoruz ve duyduklarımız, sorduklarımızın cevabı değil? Günde kaç dakika sohbet ediyoruz ve bu sohbetlerin ne kadarı 'bizim' beklentilerimiz üzerine değil?" sorularını da yöneltti.

Bu soruların cevabının her ailenin kendi özelinde saklı olduğunu kaydeden Selçuk, şöyle devam etti:

"Ancak bizim en aşikar cevabımız 'Çocuğun sevgi, saygı, kabul ihtiyacının mutlak surette karşılanması gerektiğidir.' Buna çocuklarımıza karşı kullandığımız iletişim dilimizi değiştirerek, geliştirerek başlayabilir, onun ruhuna açılan kapının anahtarını kelimelerimizle açabiliriz. Dilerim ki şuradaki birkaç kelime, gözünüzün önünde bir yerlerde dursun. Yolculuğun tamamını karşılamaz ama çocuğun dünyasına giden yolda rehberimiz olsun. Bu vesileyle onların çocukluğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, sizin ise bu çocukluğa şahitliğinizi kutlarım. Her gün, yeniden ve canıgönülden... Çocuklarımızın her günü bayram, her günü kutlanmaya değer... Ulusumuzun tüm çocukları adına... Saygılarımla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk"

- Selçuk, çocuklara video kliple seslendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilere, hazırlanan video klipte ise şöyle seslendi:

"Çocuklar size bir bilmecem var. Bizim ülkemizde doğan her çocuğa, doğar doğmaz verilen ve elinden asla alınmayan hediye nedir? İyi düşünün... Bildiniz değil mi? 23 Nisan... Atatürk'ün çocuklara, çocukluk hediyesi olarak peşinen verdiği bir armağan var elimizde. Onu çok beklediğiniz, çok istediğiniz bir doğum günü hediyesi gibi düşünün. Sizlere bu çok özel hediyeye ek olarak başka hediyeler de verilmesini diliyorum. Şimdi sizin için gönderilmiş rengarenk hediye kutuları hayal edin. Bir kutudan kucak dolusu sevgi, kocaman bir kutudan saygı çıktığını düşünün. Bir kutudan dilediğinizce oynayabilmeniz için vakit, bir diğerinden anlayış çıktığını hayal edin. Etrafınızdaki her yetişkinin size güzel bir gelecek uzattığını düşünün. Ben biliyorum ki bu hediyelerin hepsi sizler için bir yerlerde hazırlanıyor. Siz yaşadığınız bu harika günlerin tadını çıkarmaya, kucağınızdaki bu muhteşem hediyenin hakkını vererek, çocuk olmanın şenliğini yaşamaya bakın. Sizin her gününüz bayram ama bugün 23 Nisan... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı yürekten kutluyor, gözlerinizdeki ışığa duyduğum inançla hepinize saygılarımı sunuyorum."

Video klipte sanatçı Nil Karaibrahimgil, bestesini yaptığı, sözlerini Şermin Yaşar'ın yazdığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Şarkısı'nı çocuklarla seslendirdi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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