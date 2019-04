Bakan Selçuk'tan velilere ve öğrencilere 23 Nisan mesajı

Mektupta Bakan Selçuk, "Ağzımızdan çıkan kelimeler bizim tohumlarımızdır. Muhatabının gönlüne düştüğü anda, orada filizlenir ve oradan boy verir. Biliyorum ki çocuklarımıza söylediğimiz her söz, onun gönül toprağında bitecek, orada yeşerecek. Onun hakkını koruyarak, onun varlığına saygı duyarak, onun gönlüne hitap ederek konuşmak için birkaç örnek cümle paylaşmak istedik sizlerle." ifadelerine yer verdi.

- "Ruhuna açılan kapının anahtarını kelimelerimizle açabiliriz"

Velilere "yemeğini ye, odanı topla" minvalinde emirler içermeyen kaç cümle kurduklarını soran Selçuk, "Günde kaç kez çocuklarımızın söylediklerini gerçekten dinliyoruz ve duyduklarımız, sorduklarımızın cevabı değil? Günde kaç dakika sohbet ediyoruz ve bu sohbetlerin ne kadarı 'bizim' beklentilerimiz üzerine değil?" sorularını da yöneltti.

Bu soruların cevabının her ailenin kendi özelinde saklı olduğunu kaydeden Selçuk, şöyle devam etti:

"Ancak bizim en aşikar cevabımız 'Çocuğun sevgi, saygı, kabul ihtiyacının mutlak surette karşılanması gerektiğidir.' Buna çocuklarımıza karşı kullandığımız iletişim dilimizi değiştirerek, geliştirerek başlayabilir, onun ruhuna açılan kapının anahtarını kelimelerimizle açabiliriz. Dilerim ki şuradaki birkaç kelime, gözünüzün önünde bir yerlerde dursun. Yolculuğun tamamını karşılamaz ama çocuğun dünyasına giden yolda rehberimiz olsun. Bu vesileyle onların çocukluğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, sizin ise bu çocukluğa şahitliğinizi kutlarım. Her gün, yeniden ve canıgönülden... Çocuklarımızın her günü bayram, her günü kutlanmaya değer... Ulusumuzun tüm çocukları adına... Saygılarımla, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk"