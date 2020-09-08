HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

08.09.2020 19:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin daha önce belirlendiği gibi 21 Eylül’de başlayacağını, ancak bunun ilk etapta sadece okul öncesi ve 1.

sınıflara yönelik olacağını açıkladı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece, halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız" dedi.

"21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceklerini" ifade eden Selçuk, yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızasının kendileri için önemli olduğunu ve velilerin istemesi durumunda öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebileceğini kaydetti.

Böyle bir durumda öğrencilerin eğitime uzaktan devam edeceğini ve devamsız sayılmayacağını vurgulayan Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2019 yılı verilerine göre, Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrenci bulunuyor. Öğretmen sayısı ise 1 milyonun biraz üstünde.

DHA / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Soylu'dan istismarcı şeyh için ilk açıklama! Soylu'dan istismarcı şeyh için ilk açıklama!
Binali Yıldırım korona mı oldu?Binali Yıldırım korona mı oldu?
En Çok Okunan Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Yeni gelişme
Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Yeni gelişme
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Diğer Haberler
Bursa'da 40 kişiyle sosyal mesafesiz minibüs yolculuğu
Bursa'da pes dedirten görüntü! Bir minibüste tam 40 kişi
Myra Antik Kenti'nde 2 bin 200 yıllık eserler bulundu
Bir ilk! Tam 2 bin 200 yıllık...
Tuzla'da özel halk otobüsü alev alev yandı
Tuzla'da özel halk otobüsü alev alev yandı
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bulgaristan’dan İstanbul’a gelen turist otobüsünde yangın
Turist otobüsünde korkutan yangın
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem (Kandilli-AFAD Son Depremler)
Malatya'da bir deprem daha!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.