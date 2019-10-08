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Bakan Selçuk’un çağrısı karşılık buldu, Isparta’da okullarda köpek sahiplendirme çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısı Isparta’da karşılık buldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısı Isparta’da karşılık buldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilk etapta 3 okulu pilot okul seçerken, Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile yapılan ortaklaşa çalışmayla okullarda köpek sahiplendirme çalışmaları başladı.
Hayvan sahiplendirme çalışmaları kapsamında Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde başlattığı çalışmayla belediyenin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden belirlenen köpeklerin okullara teslimine başladı. Kentte ilk uygulama, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde başladı.
Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, “Milli Eğitim Bakanımızın başlatmış olduğu her okula bir köpek projesi kapsamında Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in bize vermiş olduğu imkanlar dahilinde her okulumuza ikişer kulübe ve köpekler ile birlikte yanında verebilecekleri mama ve su kaplarını verip okulumuzdaki öğrenci arkadaşlarımıza emanet ettik” dedi.
Öğrencilerle birlikte uyum içerisinde yaşayacak yavru köpekleri seçtiklerini söyleyen Demirbağ, “Çünkü birlikte büyümelerini istedik. Köpeklerimizin her türlü bakımları, aşıları yapıldı, herhangi bir sağlık sorunları yok. Bundan sonraki görev öğrenci arkadaşlarımızda, öğretmenlerimizde” şeklinde konuştu.
Uygulamanın Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürdürüldüğünü ve ilk etapta belirlenen üç pilot okulla başladığını aktaran Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, “Önümüzdeki günlerde tüm okullarımıza verebilecek şekilde ayarlamalar yapıyoruz. Teslim ettiğimiz hayvanlarımızın her türlü takibi yapılacak” dedi.
Böyle bir uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söyleyen ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden öğrenciler de, “Bu köpeklerimize büyük bir mutlulukla bakacağız. Böylece sorumluluk sahibi oluyoruz. Bu konuda bize destek veren öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz” ifadesini kullandı.

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