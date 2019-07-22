HABER

Bakan Selçuk’un çağrısına Başkan Akpolat’tan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 16:58 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla başlattığı çalışmaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan da destek geldi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesajla, okullarda çocuklara hayvanseverlik aşılayacak bir uygulamanın ilk adımını attı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak amacıyla başlattığı çalışmaya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan da destek geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesajla, okullarda çocuklara hayvanseverlik aşılayacak bir uygulamanın ilk adımını attı. Barınaktan sahiplenilen Pergel isimli köpekle fotoğrafını paylaşan Selçuk, paylaşımının üzerine, “Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. “Bir bu mu kaldı” dediler. Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, günaydın diyeceği bir can koymak arasında, “sevgi” kadar büyük bir fark var” notunu düştü.
Bu paylaşım üzerine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’tan bir adım geldi. Akpolat, sosyal medya hesabından Bakan Selçuk’a cevap vererek projeyi sahipleneceklerini bildirdi. Akpolat, “Biz Beşiktaş’taki okullarımıza can dostlarımız için yaşam alanı hazırlamaya talibiz. @BesiktasMEM’den listeyi bekliyoruz” mesajını paylaştı.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Bisikletiyle 2 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandıBisikletiyle 2 metre yükseklikten düşen çocuk yaralandı
Silivri'de ot yangını güçlükle kontrol altına alındıSilivri'de ot yangını güçlükle kontrol altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Pençe -2 Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlık'tan Pençe 2 Harekatı açıklaması: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 1,5 ay aralıksız sürecek

Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

Son dakika: Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!

Akademisyen Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!

Son dakika! Düzce'deki sel felaketinde acı haber

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.