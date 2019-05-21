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Bakan Selçuk'un ıslığına öğrencilerden klipli karşılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ıslık çalarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere aynı şekilde karşılık vermesi üzerine harekete geçen Şanlıurfalı öğrenciler, cep telefonlarıyla klip çekti - Bakan Selçuk da klibe ilişkin "Günü güzelleştirene, yürekleri buluşturana, çocuk gözlerini ışıtana teşekkür edilmez mi? Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve yöneticilerimize selamlar" paylaşımında bulundu - Öğrencilerden Taner Buğdaycı: - "Bu klipteki beklentimiz sadece teşekkürdü ancak bu da adeta bir ıslığa dönüştü, bunun için de çok sevinçliyiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ıslık çalarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere aynı şekilde karşılık vermesi üzerine harekete geçen Şanlıurfa'daki öğrenciler, kendi imkanlarıyla "Islık Güzeldir" adlı klip hazırladı.

Bakan Selçuk'un bir süre önce Balıkesir'de bir okulun açılış töreninde kürsüye gelirken kendisine ıslık çalarak sevgi gösterisinde bulunan öğrencilere aynı şekilde karşılık vermesi, Şanlıurfalı öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Merkez Karaköprü ilçesindeki Şehit Abdulselam Halat Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, kendi cep telefonlarıyla 9 dakika 40 saniyelik "Islık Güzeldir" adlı klip çekti.

Klipte, öğretmen ve öğrencilerin daha önce monoton olan okul hayatının Bakan Selçuk'un ıslıklı yaklaşımıyla değişip, yerini neşeli bir ortama bırakmasına yer veriliyor.

Bakan Selçuk ise resmi Twitter hesabından, sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı olan klibe ilişkin, "Günü güzelleştirene, yürekleri buluşturana, çocuk gözlerini ışıtana teşekkür edilmez mi? Çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve yöneticilerimize selamlar." paylaşımında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise öğretmen ve öğrenciler adına Bakan Selçuk'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

- "Klibimiz güzel yankı buldu"

Öğrencilerden Taner Buğdaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibi çekmek için çok emek harcadıklarını söyledi.

İmkanları dahilinde ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Buğdaycı, "Bakanımızın ıslığı arkadaşlarımız ve benim için çok şey ifade etti. Çünkü o anda Bakanımızdan öyle bir karşılık vermesini beklemiyorduk, çok mutlu olduk. Bizim bu klipteki beklentimiz de sadece teşekkürdü ancak bu da adeta bir ıslığa dönüştü, bunun için de çok sevinçliyiz." dedi.

Nisa Altuntaş da klibi hazırlamak için okulda derslerden sonra çok uğraştıklarını belirterek, "Klip gerçekten güzel yankı buldu. Amacımız Bakanımızın bir ıslığıyla her şeyin değiştiğini göstermeye çalışmaktı, başardığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çok emek harcadık"

Okulun Müdür Yardımcısı Ayşe Mine Ünalan da Bakan Selçuk'un çaldığı ıslıkla öğrenciler üzerinde müthiş bir etki bıraktığını dile getirdi.

Öğrencilerin, sevgi gösterilerine aynı şekilde yanıt bulmasının ülke genelinde büyük sinerji oluşmasını sağladığını anlatan Ünalan, "Bakanımızı referans kabul edip, onun ıslığından yola çıkarak klip çektik. Çok büyük emek harcadık, günlerce küçük imkanlar dahilinde bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık. Çok eğlendik. Okulumuzdaki eğitim farkını ortaya koymaya çalıştık. Hedefimize ulaştığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Yorumlar sevindirdi"

Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Güngör de kliple, bir ıslığın birçok şeyi değiştirebilecek güce sahip olduğunu anlatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bakanımız sürekli okullarda iklimin değişmesinden bahsediyor, okullarda neşeli ortamların oluşturulmasına çalışıyor. Biz de bunu ifade etmeye çalıştık." dedi.

Rehberlik öğretmeni Resul Arslan ise klibi, Bakan Selçuk'un ıslığının öncesi ve sonrasında yaşananları yansıtma amacıyla hazırladıklarını belirtti.

Kendilerinin de tahmin edemediği kadar güzel bir eserin ortaya çıktığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Amatör telefonlarla çektik, uzun uğraşlarla birleştirdik. Bakanımıza da bu klibi Twitter aracılığıyla ulaştırmaya çalıştık, sonunda da başardık. Klibe ilişkin başta Bakanımız olmak üzere, ülkenin dört bir yanından veli ve öğretmenlerin güzel yorumu bize büyük sevinç yaşattı. En büyük karımız bu tür yaklaşımlar oldu."

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