Bakan Selçuk’un programa bastonla gelmesi dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlenen bir programa ayağında yürüteç ve elinde bastonla geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Zeka Vakfı tarafından bakanlıkta düzenlenen, ’Türkiye 24. Zeka Oyunları Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Programa katılan Bakan Selçuk’un ayağındaki yürüteç ve elindeki baston dikkatleri çekti. Sonradan alınan bilgiye göre, Bakan Selçuk’un "ayak tarak kemiğinin" kırıldığı öğrenildi. Ayrıca, Bakan Selçuk’un bastonunun üzerinde yazan "M.E.B. Ziya Selçuk" detayı da dikkat çekti.



