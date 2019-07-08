HABER

Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel" eğitimcilere emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplendiği köpeğe, Bakanlığın bahçesinde yapılan kulübede bakılıyor - Bacakları zayıf ve uzun olduğundan köpeğe "Pergel" adını veren Selçuk, okul bahçelerinde köpek bakılması tavsiyesinde bulundu - Ziya Selçuk: - "Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı artık Pergel'i de severler"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un barınaktan sahiplenip "Pergel" adını verdiği köpeğe, Bakanlığın bahçesinde yapılan kulübede bakılmaya başlandı.

Bakan Selçuk, 1 yaşındaki dişi köpeği belediye barınağından alarak sahiplendi.

Köpeğe "Pergel" adını veren Selçuk, okulların bahçelerinde köpek bakılması tavsiyesinde bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barınaktan Bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını 'Pergel' koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı artık Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıtBilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt
Arılar onu sokmuyorArılar onu sokmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pergel

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Esenyurt'ta çalışmalar sırasında yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!

Esenyurt'ta yol çöktü!

Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tanker dehşet saçtı

Freni patlayan zift yüklü tanker dehşet saçtı!

MSB'nin Twitter'daki profil resmi değiştirildi

MSB'nin Twitter'daki profil resmi değiştirildi

ODTÜ'de 'yurt' gerginliği!

ODTÜ'de arbede!

Denizli'de turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı

Turistleri taşıyan tur otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.