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Bakan Şimşek onayladı, İmamoğlu duyurdu! İstanbul'a yeni yatırımları paylaşıp teşekkür etti

18.08.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset sahnesinde en çok konuşulan isimlerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerde bakanlar ile peş peşe temaslarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde iki bakanı ziyaret eden İmamoğlu, bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i de etiketleyerek yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Bununla birlikte İstanbul için de önemli bir gelişme kaydedildi.

Bakan Şimşek onayladı, İmamoğlu duyurdu! İstanbul'a yeni yatırımları paylaşıp teşekkür etti

İstanbul'da devam eden toplu ulaşım hatları ve araçlarına yönelik çalışmalara yenileri de ekleniyor. İBB metro hattı ve ulaşım araçları için ihtiyaç duyduğu dış krediler için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten onay aldı.

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ONAYI İMAMOĞLU DUYURDU

Bakan Şimşek'in onayını İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu, açıklamasında Şimşek'e teşekkürlerini de bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu şunları kaydetti:

"İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.

  • M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı
  • M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı
  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı"

2 BAKANI ZİYARET ETMİŞTİ

CHP'deki 'değişim' tartışmaların odağında yer alan İmamoğlu geçtiğimiz günlerde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu Ankara'da ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından İmamoğlu iki bakana da teşekkür etmişti.

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Gündem İstanbul! İmamoğlu iki bakana da teşekkür etti Gündem İstanbul! İmamoğlu iki bakana da teşekkür etti

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