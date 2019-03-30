Bakan Soylu: 1 gram uyuşturucu için de takipteyiz

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana 5 bin 406 kişinin uyuşturucudan tutuklandığını belirterek, "Sadece büyük miktarda operasyonlar peşinde değiliz. 1 gram uyuşturucu için de takipteyiz" dedi.

Ankara'da uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren emniyet personeli için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde ödül töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile emniyet mensupları katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, hem Türk milletine, hem de Türkiye'nin etrafındaki mazlumlara karşı insani bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. Bakan Soylu, "Şehirlerin asayişi ve trafiği ile beraber insan hayatının tehdit edildiği terör, uyuşturucu gibi tehlikelerle, insan onurunun ve hatta ekonominin tehdit edildiği siber suçlar gibi yeni suç türleri ile insanlığın vicdanını tehdit eden göçmen kaçakçılığı gibi küresel bir utançla yoğun bir mücadele halindeyiz. Bütün bu suçların odağında uluslararası yapılar olan PKK ve FETÖ terör örgütleri ile de kıyasıya mücadele ediyoruz" dedi.

'BİR GÜNDE 7,2 TON ESRAR YAKALADIĞIMIZ OLDU'

2017 yılında bin 941 kişinin uyuşturucudan öldüğünü bildiren Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Aldığımız önlemlerle, yaptığımız mücadelelerle bu sayı 2018’de yarı yarıya düştü. Sadece bir günde 7,2 ton esrar yakaladığımız oldu. 18 Avrupa ülkesinin yıllık yakalamasından fazla bir rakamdır. 2017 ve 2018 yılları arasında Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu sayısını, 2017 ve 2016’ya göre neredeyse iki katından fazlasına çıkartarak yüzde 25 artırdık. 2018'de uyuşturucudan 23 bin 134 kişiyi, yılbaşından bugüne kadar da 5 bin 406 kişinin tutuklanmasını sağladık. Ankara’da narkotik suçlara karşı düzenlediğimiz operasyon sayısı 2018'de 4 bin 520, 2019’un sadece ilk üç ayında ise bin 198’dir. Yani sadece büyük miktarda operasyonlar peşinde değiliz. 1 gram uyuşturucu için de takipteyiz."

Bakan Soylu, daha sonra uyuşturucu ile mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştiren emniyet personeline çeşitli hediyeler verdi.

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