Bakan Soylu: 1 gram uyuşturucu için de takipteyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana 5 bin 406 kişinin uyuşturucudan tutuklandığını belirterek, "Sadece büyük miktarda operasyonlar peşinde değiliz. 1 gram uyuşturucu için de takipteyiz" dedi.

Ankara'da uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren emniyet personeli için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde ödül töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile emniyet mensupları katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, hem Türk milletine, hem de Türkiye'nin etrafındaki mazlumlara karşı insani bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. Bakan Soylu, "Şehirlerin asayişi ve trafiği ile beraber insan hayatının tehdit edildiği terör, uyuşturucu gibi tehlikelerle, insan onurunun ve hatta ekonominin tehdit edildiği siber suçlar gibi yeni suç türleri ile insanlığın vicdanını tehdit eden göçmen kaçakçılığı gibi küresel bir utançla yoğun bir mücadele halindeyiz. Bütün bu suçların odağında uluslararası yapılar olan PKK ve FETÖ terör örgütleri ile de kıyasıya mücadele ediyoruz" dedi.