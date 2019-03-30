HABER

Bakan Soylu: 1 gram uyuşturucu için de takipteyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana 5 bin 406 kişinin uyuşturucudan tutuklandığını belirterek, "Sadece büyük miktarda operasyonlar peşinde değiliz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana 5 bin 406 kişinin uyuşturucudan tutuklandığını belirterek, "Sadece büyük miktarda operasyonlar peşinde değiliz. 1 gram uyuşturucu için de takipteyiz" dedi.

Ankara'da uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren emniyet personeli için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde ödül töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile emniyet mensupları katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, hem Türk milletine, hem de Türkiye'nin etrafındaki mazlumlara karşı insani bir sorumluluk taşıdıklarını belirtti. Bakan Soylu, "Şehirlerin asayişi ve trafiği ile beraber insan hayatının tehdit edildiği terör, uyuşturucu gibi tehlikelerle, insan onurunun ve hatta ekonominin tehdit edildiği siber suçlar gibi yeni suç türleri ile insanlığın vicdanını tehdit eden göçmen kaçakçılığı gibi küresel bir utançla yoğun bir mücadele halindeyiz. Bütün bu suçların odağında uluslararası yapılar olan PKK ve FETÖ terör örgütleri ile de kıyasıya mücadele ediyoruz" dedi.

'BİR GÜNDE 7,2 TON ESRAR YAKALADIĞIMIZ OLDU'

2017 yılında bin 941 kişinin uyuşturucudan öldüğünü bildiren Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Aldığımız önlemlerle, yaptığımız mücadelelerle bu sayı 2018’de yarı yarıya düştü. Sadece bir günde 7,2 ton esrar yakaladığımız oldu. 18 Avrupa ülkesinin yıllık yakalamasından fazla bir rakamdır. 2017 ve 2018 yılları arasında Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu sayısını, 2017 ve 2016’ya göre neredeyse iki katından fazlasına çıkartarak yüzde 25 artırdık. 2018'de uyuşturucudan 23 bin 134 kişiyi, yılbaşından bugüne kadar da 5 bin 406 kişinin tutuklanmasını sağladık. Ankara’da narkotik suçlara karşı düzenlediğimiz operasyon sayısı 2018'de 4 bin 520, 2019’un sadece ilk üç ayında ise bin 198’dir. Yani sadece büyük miktarda operasyonlar peşinde değiliz. 1 gram uyuşturucu için de takipteyiz."

Bakan Soylu, daha sonra uyuşturucu ile mücadelede başarılı operasyonlar gerçekleştiren emniyet personeline çeşitli hediyeler verdi.

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)-

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
’Sevgi Yürüyüşü’ne büyük ilgi’Sevgi Yürüyüşü’ne büyük ilgi
Bilal Erdoğan Cemre Çarşısı'nda yemek yaptıBilal Erdoğan Cemre Çarşısı'nda yemek yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Kan davalı iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Fenerbahçe'nin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Mine Koraş hakkında karar verildi!

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Karayoluna çığ düştü! Mahsur kalanlar var

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

Şair Ogün Kaymak hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.