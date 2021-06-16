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  4. Bakan Soylu '10 bin dolar alan siyasetçiyi' Meclis Başkanı Şentop'a söyledi

Bakan Soylu '10 bin dolar alan siyasetçiyi' Meclis Başkanı Şentop'a söyledi

16.06.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. "10 bin dolar alan siyasetçi" iddiaları sonrası yapılan ve yaklaşık yarım saat süren görüşme dikkat çekti. Görüşmeden sonra ise açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüşmede bu ismi TBMM Başkanı Şentop'a söylediği öğrenildi.

TBMM Başkanı Şentop, makamında İçişleri Bakanı Soylu'yu kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

tbmm

"10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ" TARTIŞMASI

Geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mafyadan "10 bin dolar alan siyasetçi" iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sormuştu. Yazıda, "Tüm bilgi ve belgeler Meclis Başkanlığına gönderilmeli, vekiller zan altında kalmamalı" ifadelerine yer verilmişti.

BAKAN SOYLU, ŞENTOP'A SÖYLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bugün yapılan görüşmede bu ismi TBMM Başkanı Şentop'a söylediği öğrenildi.

Mustafa Şentop'tan Süleyman Soylu'ya Mustafa Şentop'tan Süleyman Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında, bir siyasetçinin Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını iddia etmişti. Bu ismin sorulması üzerine ise Soylu, kendisinin bunu savcıya ifadesinde anlatacağını söylemişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Meclis Başkanı Şentop'a çağrı yaparak, milletvekillerinin bu iddia ile zan altında kalacağını belirterek harekete geçilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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