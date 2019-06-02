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Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 19:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa-İzmir yolu üzerindeki trafik uygulamasına katılarak, tatil yolundaki vatandaşlarla sohbet edip bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa-İzmir yolu üzerindeki trafik uygulamasına katılarak, tatil yolundaki vatandaşlarla sohbet edip bilgilendirme yaptı. Soylu, 185 bin trafik görevlisinin bayram boyunca yollarda olacağını ifade ederek, “Bayram tatillerinde son 10 yıl ortalamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şuanda 7’dir” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa-İzmir karayolu üzerindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) önündeki trafik uygulama noktasında tatil yolundaki vatandaşlarla sohbet ederek, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. soylu, araçlardaki çocuklara ise oyuncak hediye ederek, şoför anne ve babalarına not vermeleri için ‘Seyahat Karnesi’ni doldurmalarını istedi. Doldurulan karnelerin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaştırılması halinde bisiklet hediye edileceğini belirten Soylu, bayram şekeri ve çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

“Gaza basmak trafik kazalarının önünü açmaktır”
Şehirler arası otobüsteki vatandaşlarla da bayramlaşan Bakan Soylu, uygulama sonrasında yaptığı açıklamada 11 günlük uzun bir tatil sürecine girildiğini belirterek, “Vatandaşlarımız memleketlerine tatile gitme konusunda hazırlıklarını çok önceden planladılar. Cumadan, hatta perşembe gününden beri yollardalar. Liselere Geçiş Sınavı’nın Cumartesi günü olması biraz yoğunlukları yaydı. Biz de böyle olmasını arzu ediyorduk. Dönüş yolunda da halkımıza tavsiyemiz önceden yola çıkmalarıdır. Tatil planından daha önce seyahat planının yapılması gerekir. Araca bindiği andan itibaren bütün planlarının gerçekleşmesi gerekir. Tatile gidecekleri yerden önce evlerinin önünden araçlarına bindikleri anda başlayacaktır. Eğer böyle yaparlarsa hiçbir gecikme duygusu yaşamazlar. Gecikme duygusu ve trafiğin yoğunluğundan kaybettikleri zamanı açık yollarda telafi etmek için gaza basmak trafik kazalarının önünü açmaktadır. O yüzden bizim tavsiyemiz, özellikle seyahat planlarını evlerinin önünden başlatmalarıdır” diye konuştu.

"Her gün ortalama 9 bin 200 trafik ekibi görev yapıyor"
Susurluk’ta da benzer bir uygulamaya katıldığını ifade eden Soylu, “Karacabey‘de İzmir-İstanbul hattı bizim trafiğimizin Afyon, Eskişehir hatları gibi en yoğun olduğu dağılma noktalarını içeren hatlardandır. Onun için çok ciddi tedbirler aldık. 185 bin trafik görevlimiz yollarda çalışıyor. Ortalama kaza kara noktalarında 10 kilometrede bir, trafiğin yoğun olduğu yerlerde 15-20 kilometrede bir trafik ekiplerimiz tüm yollarda görev almaktadır. Her gün ortalama 9 bin 200 trafik ekibi görev yapıyor. Temel amacımız kaza olmamasını sağmak ve sıfır can kaybıdır. Bu konuda da yoğun gayret ve uğraş içerisindeyiz. Gerek televizyonlar, internet, görsel, yazılı mecralarımızda çok önemli çalışmalarımız söz konusudur. Farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Tedbirlerimizle bu farkındalığı bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bu hattımızda da şükürler olsun ölümlü bir trafik kazası olmadı” dedi.
Tatil başlangıcından bugüne kadar olan trafik kazalarında ölüm oranlarının geçen bayrama göre yüzde 62’inin altında olduğunu belirten Soylu, “Şu ana kadar trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Gerek yaralamalı, gerekse ölümlü trafik kazalarında geçen yılı çok alt noktasındayız. Bayramlardaki tatillerin son 10 yıl ortalamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şuanda 7’dir. Bunu çok daha alt noktaya çekerek sıfıra yaklaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Trafik ekiplerimize, polisimize, jandarmamıza, mülkü idari amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Herkes bayramından fedakarlık yaparak insanlarımızın bir yerden bir yere ulaşmasını temin etmek için gayret sarf ediyorlar. Onların gösterdikleri bu fedakarlıklar için de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bin 520 otobüs tatil boyunca denetlenecek
Bu çalışmaların bayramdan çok önce başladığına vurgu yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Özellikle otogarlarda otobüs şirketlerinin yöneticileri ve şirket sahiplerine bayram tatili ve yaz dönemi için bilgilendirmeler yaptık. Yaz döneminde turizm sezonunun hareketli olduğu kesimi hem de okulların son dönemlerinde gezilerin yoğun olması ve yaz döneminde tarım işçilerinin taşınması konusunda dikkatli olması gerektiği noktasında ciddi adımlar attık. Bizim aldığımız tedbirler kadar sürücülerin de dikkatli olarak bu kurallara uyması gerekiyor. Özellikle emniyet kemeri, cep telefonu, yakın takip mesafesi, hız limiti ve gittikleri yerlerde yaya trafiğine emniyet vermelerini istiyoruz. Biz tedbirlerimizi alacağız, takdiri Allah’a bırakacağız” şeklinde konuştu.
Bin 520 otobüsün bayram tatilinde denetleneceğinin altını çizen Soylu, “Yolcularımız emniyet kemeri takıyorlar mı? Şoförler kurallara uyuyor mu? Yeterli sayıda şoförümüz var mı? Bu bayram tatili içinde hepsini denetleyeceğiz. Helikopter ve drone denetlemeleri devam ediyor. Bizler inanıyoruz ki bu bayramda azalan kaza ile birlikte kayıplarımızın çok fazla olmamasını diliyoruz. Vatandaşlarımıza tatilden erken dönmelerini tavsiye ediyoruz. Herkese iyi bayramlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah kazadan beladan korusun” dedi.
Helikopterle yapılan denetlemelere de katılan Bakan Soylu, daha sonra Bursa’dan İstanbul’a hareket etti.

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

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