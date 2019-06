Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa-İzmir yolu üzerindeki trafik uygulamasına katılarak, tatil yolundaki vatandaşlarla sohbet edip bilgilendirme yaptı. Soylu, 185 bin trafik görevlisinin bayram boyunca yollarda olacağını ifade ederek, “Bayram tatillerinde son 10 yıl ortalamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şuanda 7’dir” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa-İzmir karayolu üzerindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) önündeki trafik uygulama noktasında tatil yolundaki vatandaşlarla sohbet ederek, dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. soylu, araçlardaki çocuklara ise oyuncak hediye ederek, şoför anne ve babalarına not vermeleri için ‘Seyahat Karnesi’ni doldurmalarını istedi. Doldurulan karnelerin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaştırılması halinde bisiklet hediye edileceğini belirten Soylu, bayram şekeri ve çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

"Her gün ortalama 9 bin 200 trafik ekibi görev yapıyor"

Susurluk’ta da benzer bir uygulamaya katıldığını ifade eden Soylu, “Karacabey‘de İzmir-İstanbul hattı bizim trafiğimizin Afyon, Eskişehir hatları gibi en yoğun olduğu dağılma noktalarını içeren hatlardandır. Onun için çok ciddi tedbirler aldık. 185 bin trafik görevlimiz yollarda çalışıyor. Ortalama kaza kara noktalarında 10 kilometrede bir, trafiğin yoğun olduğu yerlerde 15-20 kilometrede bir trafik ekiplerimiz tüm yollarda görev almaktadır. Her gün ortalama 9 bin 200 trafik ekibi görev yapıyor. Temel amacımız kaza olmamasını sağmak ve sıfır can kaybıdır. Bu konuda da yoğun gayret ve uğraş içerisindeyiz. Gerek televizyonlar, internet, görsel, yazılı mecralarımızda çok önemli çalışmalarımız söz konusudur. Farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Tedbirlerimizle bu farkındalığı bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bu hattımızda da şükürler olsun ölümlü bir trafik kazası olmadı” dedi.

Tatil başlangıcından bugüne kadar olan trafik kazalarında ölüm oranlarının geçen bayrama göre yüzde 62’inin altında olduğunu belirten Soylu, “Şu ana kadar trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti. Gerek yaralamalı, gerekse ölümlü trafik kazalarında geçen yılı çok alt noktasındayız. Bayramlardaki tatillerin son 10 yıl ortalamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şuanda 7’dir. Bunu çok daha alt noktaya çekerek sıfıra yaklaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Trafik ekiplerimize, polisimize, jandarmamıza, mülkü idari amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Herkes bayramından fedakarlık yaparak insanlarımızın bir yerden bir yere ulaşmasını temin etmek için gayret sarf ediyorlar. Onların gösterdikleri bu fedakarlıklar için de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.