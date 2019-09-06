Bakan Soylu: 100 bin Suriyeli'nin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladık

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Akademi Temsilcileri Göç Buluşması' programında yaptığı konuşmada, "Düzensiz göçmen konusunda ciddi bir adım attık. Düzenli ama İstanbul'da kayıtlı olmayan 35 bin, artı 65 bin daha derseniz 100 bin Suriyelinin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 'Akademi Temsilcileri Göç Buluşması' programına katıldı. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul'da bulunan üniversitelerin akademik temsilcileri katıldı.

Programda konuşma yapan Soylu "İstanbul'da ortalama çalışma izni alan yabancı sayısı 700-750'ydi, haziran ayının sonuna kadar. Attığımız adımla birden bu rakam temmuz ve ağustosta toplam 7 bin 500'e çıktı. Demek ki attığımız adım da doğru ve reaksiyon alınabilecek bir adım. 9 bin aile, bu yaklaşık 35 bin kişi yapar, illerine -sadece kayıtlı oldukları değil, biz istediği ile gitme esnekliği sağladık- gitti. Şu anda 16 bin aile gitmek için hazır. Bu da 65 bin yapıyor. İstanbul'da yakaladığımız düzensiz göçmen yılbaşından bu yana ortalama 55 bin. Geçen yıl bunun dörtte biriydi. Düzensiz göçmen konusunda ciddi bir adım attık. Düzenli ama İstanbul'da kayıtlı olmayan 35 bin, artı 65 bin daha derseniz 100 bin Suriyelinin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladık."