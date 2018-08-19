Bakan Soylu: 141 bin emniyet ve jandarma personeli görevde

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara- Konya karayolunda bayram tatili için seyahate çıkan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı. Soylu, ''Türkiye'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle, vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır'' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Konya'nın Kulu ilçesine geldi. Ardından da Ankara- Konya karayolunun Kulu Makası Kavşağı yakınındaki trafik polislerinin kontrol noktasına gelerek denetlemeler hakkında bilgi aldı. Soylu, durdurulan otobüs ve otomobillerin sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı. Sürücülere hızlı gitmemeleri konusunda uyaran Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesinde ölümlü ve yaralamalı kazaların sayısını azaltmak amacıyla hayata geçirilen 'Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuklara düdük ve projeyi içeren yazıların yer aldığı şapka ile tişört verdi.

Drone ile havadan kontrol edilen aracın mobil komuta merkezinde de incelemede bulunan Soylu, dün Kırıkkale, Sungurlu, Merzifon, Osmancı, Ilgaz ve Gere'de de denetimlere katıldığını belirtti. Bugünde Kulu kavşağında denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu: ''Bugün de Ankara-Konya, Kulu Kavşağı'ndayız. Buradan gerek Konya'ya, gerekse de Akdeniz'e ve Doğu'ya, Güneydoğu'ya giden hattın üzerindeyiz. Biraz sonra Afyon'a geçeceğiz. Ardından da Eskişehir'e, Sivrihisar'a geçmiş olacağız. Dün itibarıyla trafikte yoğunluklar başladı ve bugün sabah itibarıyla arkadaşlarımızın verdiği rakama göre, yine geçen seneye oranla hemen hemen benzer bir trafik yoğunluğu yaşanmakta.'' 141 bin personelin görev yaptığını ifade eden Soylu, ''Türkiye'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını, 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır. 32 müfettişimiz var yollarda ve yine 19 bin 100 trafik fahri müfettişlerimizden de destek istedik. Bunun yanı sıra Trafik Daire Başkanlığımız yaklaşık 14 ekibi yollara çıkarttık ve bu 14 ekiple birlikte de yine denetimlerini devam ettiriliyor.'' dedi.