Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (2)

'YORULDUK ARTIK BU TERÖR İŞİNDEN'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşmasının ardından, beraberindekilerle Eğil ilçesindeki Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabir örtülerinin değişim törenine katıldı. Burada cuma namazı da kılan Bakan Soylu, AK Parti Eğil Belediye Başkan Adayı Mehmet Karakaş'ın seçim bürosunun açılışına geçti.

İlçe meydanında hazırlanan platformda konuşan Bakan Soylu, Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediyelere kayyumlar atandıktan sonra hizmet geldiğini söyledi. Soylu, "Diyarbakır, sadece Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun bir şehri değildir. Diyarbakır, bütün bölge coğrafyamızın, Orta Doğu'muzun, etrafımızdaki bütün coğrafyamızın en nadide tarihin bize bıraktığı, medeniyetimizin mirasıdır. Yorulduk artık bu terör işinden, yorulduk artık, yorulduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin, buradaki insanlarımızın hayatının her döneminde bunları konuşmasından yorulduk artık. Bunu yakamızdan sıyırıp, atmak istiyoruz. Dünyanın en güçlü memleketi olmak istiyoruz. Tarihin, son 30 yılın terör örgütüne katılımın en düşük yılı olduğu yılı yaşadık 2018'de. Mücadele ettik, gayret gösterdik ama bundan rahatsız oluyorlar, egemenlik kurmak istiyorlar. Bu coğrafyayı fukaralaştırmak istiyorlar. Terör örgütüyle, milletimizin arasına fitne sokmak istiyorlar. Güçleri yetmeyecektir" dedi.

'BİZ ONLARIN HAKKINDAN GELİRİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetiminden gitmesi halinde bölgenin tamamında yarına dair umutsuzluk olacağını ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Size bir şey söylemek istiyorum; Allah muhafaza Tayyip Erdoğan'ın, bunu da ilk kez söylüyorum, Tayyip Erdoğan, Allah muhafaza bu ülkenin yönetiminden giderse, bilmenizi istiyorum ki bu bölgelerin tamamında, bırakın özlenen tabloları, bu bölgenin tamamında yarına ait umutsuzluk olur. Bu meselelere kimse cesaretle el koyamaz, kimse bu milleti kucaklayamaz, kimse bu cesur adımları atamaz. Ne olursunuz şunlara yüz vermeyin, gelecek nesillerimiz için. Siz merak etmeyin, terörle mücadele meselesini bizlere bırakın. Biz onların hakkından geliriz. Siz işinize bakın, siz çocuklarınızın eğitimini devam ettirin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 15 bin terörist vardı, dağlarda 700 tane kaldı. Siz hiç merak etmeyin, sizin başınıza musallat olanlarla mücadele bizim görevimiz. Biz onların hakkından geliriz."