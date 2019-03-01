HABER

Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

'YORULDUK ARTIK BU TERÖR İŞİNDEN' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşmasının ardından, beraberindekilerle Eğil ilçesindeki Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabir örtülerinin değişim törenine katıldı.

'YORULDUK ARTIK BU TERÖR İŞİNDEN' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşmasının ardından, beraberindekilerle Eğil ilçesindeki Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabir örtülerinin değişim törenine katıldı. Burada cuma namazı da kılan Bakan Soylu, AK Parti Eğil Belediye Başkan Adayı Mehmet Karakaş'ın seçim bürosunun açılışına geçti. İlçe meydanında hazırlanan platformda konuşan Bakan Soylu, Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki belediyelere kayyumlar atandıktan sonra hizmet geldiğini söyledi. Soylu, "Diyarbakır, sadece Türkiye'nin ve Güneydoğu'nun bir şehri değildir. Diyarbakır, bütün bölge coğrafyamızın, Orta Doğu'muzun, etrafımızdaki bütün coğrafyamızın en nadide tarihin bize bıraktığı, medeniyetimizin mirasıdır. Yorulduk artık bu terör işinden, yorulduk artık, yorulduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin, buradaki insanlarımızın hayatının her döneminde bunları konuşmasından yorulduk artık. Bunu yakamızdan sıyırıp, atmak istiyoruz. Dünyanın en güçlü memleketi olmak istiyoruz. Tarihin, son 30 yılın terör örgütüne katılımın en düşük yılı olduğu yılı yaşadık 2018'de. Mücadele ettik, gayret gösterdik ama bundan rahatsız oluyorlar, egemenlik kurmak istiyorlar. Bu coğrafyayı fukaralaştırmak istiyorlar. Terör örgütüyle, milletimizin arasına fitne sokmak istiyorlar. Güçleri yetmeyecektir" dedi. 'BİZ ONLARIN HAKKINDAN GELİRİZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetiminden gitmesi halinde bölgenin tamamında yarına dair umutsuzluk olacağını ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Size bir şey söylemek istiyorum; Allah muhafaza Tayyip Erdoğan'ın, bunu da ilk kez söylüyorum, Tayyip Erdoğan, Allah muhafaza bu ülkenin yönetiminden giderse, bilmenizi istiyorum ki bu bölgelerin tamamında, bırakın özlenen tabloları, bu bölgenin tamamında yarına ait umutsuzluk olur. Bu meselelere kimse cesaretle el koyamaz, kimse bu milleti kucaklayamaz, kimse bu cesur adımları atamaz. Ne olursunuz şunlara yüz vermeyin, gelecek nesillerimiz için. Siz merak etmeyin, terörle mücadele meselesini bizlere bırakın. Biz onların hakkından geliriz. Siz işinize bakın, siz çocuklarınızın eğitimini devam ettirin. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. 15 bin terörist vardı, dağlarda 700 tane kaldı. Siz hiç merak etmeyin, sizin başınıza musallat olanlarla mücadele bizim görevimiz. Biz onların hakkından geliriz."

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz (2)Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz (2)
Destici: Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımları atacağızDestici: Dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli adımları atacağız

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.