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Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 00:01 | Son Güncelleme

ÇINAR'DA SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde partisince düzenlenen mitingin ardından Çınar ilçesine geçti.

ÇINAR'DA SEÇİM BÜROSU AÇILIŞINA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde partisince düzenlenen mitingin ardından Çınar ilçesine geçti. Burada AK Parti Çınar Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz'ın seçim bürosu açılışına katılan Bakan Soylu, otobüs üzerinden halka seslendi.

'BAHAR DA ONLARI DA TEMİZLEYECEĞİZ'

Partisinin belediye başkan adaylarına destek isteyen Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Ne zaman başımızı kaldırsak, yukarıdan aşağıya başımıza vurdular. Terör örgütünün kucağına itmek istediler. Terör örgütüyle beraber yoksulluğa mahkum etmeye çalıştılar. 13- 14 yaşındaki kızlarımızı o Murat Karayılan dediğimiz hayvana, o Cemil Bayık denilen hayvanın masalarına meze olarak sunmak istediler. Biz hepimiz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Yaktılar, her tarafı yıktılar. Camilere acıdılar mı, spor salonlarına, kiliselere dahi okullara acıdılar mı? Bunların inancı, düşüncesi, imanı, kutsalı, değerleri yok. Bunlara yüz vermeyin. Bunlar bizi kökümüzden, ailemizden ayırmaya çalışıyorlar. Bunlar vasıfsızdır. Zaten CHP ile de ikiz kardeş oldular. Kılıçdaroğlu'nun nasıl ayak bastığı yerde ot bitmezse, bunların da ayağının bastığı yerden hayır gelmez. Siz kendi işinize, gücünüze bakın. Biz bunlara bakarız. 15 bin terörist vardı, 700 kaldı. Bahar da onları da temizleyeceğiz. Kimsenin size musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz. Onlardan geçmiş nesillerimizin kaybının hesabını sorun onlardan. Terör örgütü robot gibidir, ne vekili vardır, ne de belediye başkanı. Oradan talimat verirler, oradan yönetirler. Çınarlılar, bu seçimde, bu PKK'yı yakanızdan silin atın, silin atın, silin atın."

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