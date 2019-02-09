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Bakan Soylu: 18 vatandaşımızı kaybettik (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 18:38 | Son Güncelleme

  Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İstanbul DHA  - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili son durumu içeren açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: 18 vatandaşımızı kaybettik (1)

Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili son durumu içeren açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 3 gün oldu. 74 saatin içerisindeyiz. Bu ana kadar enkazdan 32 vatandaşımızı çıkardık. Bunların 14'ünü sağ olarak maalesef 18'ini vefat halinde çıkardık. Son çıkardığımız vatandaşımızın kimliği henüz belli değil. Onun kimliği belli olunca da kamuoyuyla paylaşacağız. Buraya gelirken, bir vatandaşımıza daha ulaşıldığı, yeni ulaşıldığı belirtildi. Her halde bir yarım saat, bir saat içerisinde çıkarılması mümkün olur" dedi.

"ADLİ SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"
Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız buraya, hastaneye ve cenaze namazlarına katıldı. Adli soruşturma devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı da bir soruşturma başlatmıştır. Yani meselenin hem adli, hem de idari bölümü bir arada yürümektedir. Arama kurtarma çalışmaları aynı titizlikle devam etmektedir. Dün gece siz de şahit oldunuz, bir ara sismik bir hareket olduğu söylendi. Riskli bir alanda çalışıldığını daha önce söylemiştik. Bu sismik hareket dolayısıyla da bir değerlendirme daha yapıldı. Ama çalışmanın devam etmesine yönelik bir durumun olmayacağı ortaya konuldu. Ve çalışma devam ediyor. İnşallah enkazından altındaki vatandaşlarımıza da ulaşırız ve böylece enkazın altında ve enkazla ilgili gerekli çalışmalarımızı süratle bitirme kabiliyetini ortaya koyarız" şeklinde konuştu.

"10 TANE BİNAYI GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BOŞALTTIK"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaparak, "Alanın bulunduğu 12 bin 580 numaralı adamız. Bu ada içerisinde 8 tane bina mevcut. Toplam bu adamızda 131 bağımsız bölüm var. Mevcut binamızda 14 konut, 3 tane ticari ünitemiz var. Bu adada mevcut imar planına göre yapılaşma alanı 8 bin 390 metrekareyken, fiili mevcut inşaat alanı bunun çok daha üzerinde. Bu detayları daha sonra bina bina kamuoyuyla paylaşacağız. Ama ruhsat projesinin haricinde katlar ve ilave alanlar mevcut. Bu alanların da tespitlerini arkadaşlarımız yapıyorlar. Şu an bu alanda valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda etrafında bulunan tam 10 tane binayı güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Bu binalardaki vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde koordineli bir şekilde süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

"HEM BETON DAYANIMI HEM DE ÇELİK, ÇEKME DAYANIMI OLDUKÇA DÜŞÜK BİR BİNAMIZ"
Kurum, "Yıkılan binamızdan aldığımız karot deneyleri numuneleri sonucunda; Bu binamız normalde zemin+5 kat ruhsatlı projesi, yerinde zemin+7 kat yapılmış. Kullanılan beton numunesi C3 ile C10 arasında beton kalitesi çıkıyor. Şu an bu binanın yeniden yapılması durumunda beton sınıfının C30 olması gerekiyor. Zaten gözle de görülen beton sınıfını incelediğimizde deniz kumuyla yapılmış ve içinde deniz kabuklarının olduğu, nervürlü beton demirin kullanılmadığı bir statik durum söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik, çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız. Buna ilişkin süreci hem bakanlığımız ve savcılığımız yürütüyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

Bakan Soylu: 18 vatandaşımızı kaybettik (1)Bakan Soylu: 18 vatandaşımızı kaybettik (1)

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