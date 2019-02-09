Bakan Soylu: 18 vatandaşımızı kaybettik (1)

Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken binayla ilgili son durumu içeren açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaklaşık 3 gün oldu. 74 saatin içerisindeyiz. Bu ana kadar enkazdan 32 vatandaşımızı çıkardık. Bunların 14'ünü sağ olarak maalesef 18'ini vefat halinde çıkardık. Son çıkardığımız vatandaşımızın kimliği henüz belli değil. Onun kimliği belli olunca da kamuoyuyla paylaşacağız. Buraya gelirken, bir vatandaşımıza daha ulaşıldığı, yeni ulaşıldığı belirtildi. Her halde bir yarım saat, bir saat içerisinde çıkarılması mümkün olur" dedi.

"ADLİ SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR"

Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız buraya, hastaneye ve cenaze namazlarına katıldı. Adli soruşturma devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı da bir soruşturma başlatmıştır. Yani meselenin hem adli, hem de idari bölümü bir arada yürümektedir. Arama kurtarma çalışmaları aynı titizlikle devam etmektedir. Dün gece siz de şahit oldunuz, bir ara sismik bir hareket olduğu söylendi. Riskli bir alanda çalışıldığını daha önce söylemiştik. Bu sismik hareket dolayısıyla da bir değerlendirme daha yapıldı. Ama çalışmanın devam etmesine yönelik bir durumun olmayacağı ortaya konuldu. Ve çalışma devam ediyor. İnşallah enkazından altındaki vatandaşlarımıza da ulaşırız ve böylece enkazın altında ve enkazla ilgili gerekli çalışmalarımızı süratle bitirme kabiliyetini ortaya koyarız" şeklinde konuştu.