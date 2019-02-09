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Bakan Soylu: “2 evladımızın daha cansız bedenine ulaştık”

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 02:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: “2 evladımızın daha cansız bedenine ulaştık”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmalar kapsamında Soylu, vefat eden vatandaş sayısının 16’ya yükseldiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal’da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceledikten sonra, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleman Soylu, vefat eden vatandaşların sayısının 14’ten 16’ya yükseldiğini belirterek,”Son yaptığımız açıklamadan sonra, iki evladımızı daha kaybettik. Verdiğimiz rakam 14 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 14 vatandaşımızı da yaralı olarak kurtardığımızdı, o saatten sonra 2 vatandaşımızı daha, 2 evladımızı daha hayatını kaybetti. Şevval Yıldız ve 1.5 yaşında ki Eylül Dervişoğlu onlar da enkazdan çıkarıldılar. Yaklaşık 20 dakika önce sismik bir hareket gözlendi ama binayı uzun zamandan beridir takip ediyor ve gözlüyoruz, birazdan Çevre ve Şehircilik Bakanımız da gelecek. Valimle, teknik arkadaşlarımızla hep beraber binanın içerisine girdik, daha önce yerleştirilen denge çubuklarında herhangi bir değişim görülmedi ve çalışma şu an tekrar başladı. Biraz daha dengeli ve kısıtlı bir çalışma yapacağız ama şu an için bir farklılık gözlenmiş değil. Elbette ki bu çalışmalarda bütün kurumlar bütün bir koordinasyonla çalışmalarını yürütüyor.
“1. ve 2. kat arasında çalışmalar sürüyor”
Bakan Soylu, çalışmaların 1. ve 2. kat arasında olduğunu belirterek, “ 1. ve 2. kat arasındaki çalışmalar iyi gidiyor. Tabi şöyle bir zorluğu var çalışmaların tablalar alınmak istediği zaman bazı tablaları alabiliyoruz ama bazı tablalar inşaatın kalitesinden dolayı yukarı çekilmek istendiği zaman dağılarak, kendisini tepeden aşağı bırakıyor. Tek bir zorluk bu ama bunu da arkadaşlarımız büyük bir gayret ile çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun ve büyük bir mücadele sergiliyoruz Allah yardımcımız olur inşallah” diye konuştu.
Bakan Soylu ve beraberinde ki heyet çalışmaları incelemeye devam etti.

Bakan Soylu: “2 evladımızın daha cansız bedenine ulaştık”

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