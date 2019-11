Bakan Soylu: “2019 yılında kadın cinayeti sayısı 299”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “En son güncel veriye göre 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299. (KADES uygulaması) Uygulamanın başladığı 24 Mart 2018’den itibaren tehlike anındaki 8 bin kadın, polisin müdahalesiyle kurtarılmıştır” dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi” toplantısına katıldı. Hakimevi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Adalet Bakanı Gül, kadına yönelik şiddetin dil, din, ırk, coğrafya ayırt etmeksizin dünyada yaygın şekilde karşılaşılan bir problem olduğunu belirterek, “Aile ve çocuklar başta olmak üzere toplumdaki kadın, erkek bütün bireyler üzerinde olumsuz etkiler göstermektedir. Kadına yönelik şiddet, insanlığa yapılan en büyük ihanettir. Şiddet mağduru kadınların çoğunun aile içi şiddetten etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Maalesef hala kadına yönelik şiddet eylemleriyle karşılaşmaktayız. Her nerede ve ne şekilde yaşanırsa yaşansın kadına karşı şiddetle en güçlü şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadına şiddet konusunda asla ama asla toleransımız yoktur, olamaz” dedi.

“Kadın haklarına bir takım müdahalelerle dokunulmasına müsaade etmeyeceğiz”

AK Parti hükümetleri döneminde kadın haklarının genişletilmesi için her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade eden Bakan Gül, “Bundan sonra da yapılacak gerek ceza, gerek hukuk mevzuatında yapılacak düzenlemelerde hiçbir yeni değişiklik ve düzenlemenin kadın haklarında yeni mağduriyetlere sebebiyet vermemesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Sadece haklarının genişletilmesi için her türlü düzenlemeyi destekleyeceğiz. Gerek hukuki, gerek cezai anlamda geriye gidişe, kadın haklarına bir takım müdahalelerle dokunulmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı

“2 yılda yaklaşık bu odalarda 11 bin ifade alınmıştır, sanık ile mağdur yüz yüze getirilmemiştir”

Suç mağduru çocuklar ile şiddet mağduru kadınların ifadelerinin alınması için adli görüşme odaları kurulduğunu belirten Bakan Gül, “Bunların yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an 59 adli görüşme odasını, bu yıl sonuna kadar 2 ile daha kurarak faaliyete geçireceğiz. 2 yılda yaklaşık bu odalarda 11 bin ifade alınmıştır, sanık ile mağdur yüz yüze getirilmemiştir” şeklinde konuştu.