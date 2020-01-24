HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bakan Soylu: "2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı"

Bakan Soylu: "2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, hep birlikte uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik.

Bakan Soylu: "2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, hep birlikte uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. 2018’de 657’ye düştük. 2019 rakamı şu an için 255, adli tip süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500’ün altında bir rakamda 2019’u bağlamış oluruz. Ayrıca 2019 yılında uyuşturucudan 25 bin 619 kişi tutuklandı" dedi.
Antalya’da düzenlenen Narkotik Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya bağlı can kayıplarının sayısının 2012 ile 2016 arasında, 4 yılda yaklaşık 5.5 kat artış gösterdiğini açıkladı. Bu sayının sadece 4 yılda 162’den 920’ye çıktığını ifade eden Soylu, "Sonraki yıl 941 olmuş. Sonrasında meseleyi Cumhurbaşkanımıza götürdük, talimatlarını aldık, hatta birilerinin tepkisini alan o ifadeyi kullandık. Hani uyuşturucu satıcısını görünce kolluk kuvvetlerimize, polislerimize ayağını kırın dedik ya. Yarın öbür gün Uluslararası İnsan Hakları Örgütü’nün Türkiye raporu açıklanacak. Raporda muhalefet partilerinin sık sık dile getirdiği ’Türkiye’de işkence var’ iddiaları tamamen ortadan kaldırılıyor. Türkiye’de işkence yoktur. İkincisi Türkiye’de kötü muamele istisnai. 2017 ve 2016’daki darbeden sonraki görüntüleri kötü muamele kapsamına almaya çalışmış, darbecilerin gözaltına alındığı noktaları. Bizim ona itirazımız var zaten. ’Uyuşturucu ile mücadelede yer yer kötü muameleye rastlıyoruz’ diyor. Bir meseleyi tespit etmişler. Ciddi bir şekilde sahayı baskıladık. Okul önlerinden, uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, sizler, hep birlikte uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. 2018’de 657’ye düştük. 2019 rakamı şu an için 255, adli tip süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500’ün altında bir rakamda 2019’u bağlamış oluruz" diye konuştu.
Bakan Soylu, saha operasyonlarında önemli bir ivme yakaladıklarının altını çizdiği konuşmasında, "2016’da 81 bin olan yıllık operasyon sayımız, son iki yıldır 140 binin üstüne çıktı, 2019 rakamımız 148 bin olarak gerçekleşti. Bu ivmeyi düşürmemek, mümkünse arttırmak lazım. Keza gözaltı ve tutuklu sayımız da benzer şekilde arttı. 2016’da 7 bin 641 olan tutuklu sayısı, 2019 yılı için 25 bin 619 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyorduBakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu
Bakan Soylu’dan Isparta'da gece yarısı taziye ziyaretiBakan Soylu’dan Isparta'da gece yarısı taziye ziyareti

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

Flaş! Galatasaray'a transfer teklifi!

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

Bakan Soylu: Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu

Bakan Soylu’dan Isparta'da gece yarısı taziye ziyareti

Bakan Soylu’dan Isparta'da gece yarısı taziye ziyareti

Merkel'den Davos'ta çarpıcı açıklama! Libya'yı anlatırken Suriye'yi itiraf etti

Merkel Libya'yı anlatırken Suriye'yi itiraf etti!

Binali Yıldırım’dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama

Binali Yıldırım’dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan Davos'ta önemli açıklamalar

Meclis Başkanı Şentop'tan Davutoğlu'nun 'dokunulmazlık' açıklamasına yanıt

Davutoğlu'nun 'dokunulmazlık' açıklamasına yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.