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Bakan Soylu: 221 kişiyi bu yıl ikna edip adalete teslim ettik

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2019 17:33 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi.

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi. Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki; 'Artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip adalete teslim ettik. Daha dün 3 kişi geldi, akşam da 2 kişi geldi. Bu ne demektir daha çok doktor, mühendis, istihdam, iş, huzur, gelişmişlik, zenginlik ve daha güçlü Ağrı demektir" dedi.
Ağrı'ya gelen Bakan Soylu, havalimanında protokol ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak 50 odalı Ağrı Fizik Tedavi Hastanesi ve KOBİ Merkezi'nde incelemelerde bulunan Soylu, daha sonra 11 bin kişinin istihdam edileceği Ağrı Teksilkent Fabrikası'nın açılışı ile 6 bin kişinin istihdam edileceği Ağrı Tekstilkent Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Vali Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşların katıldığı törende Bakan Süleyman Soylu, Türkiye'yi hep birlikte büyütmek için çalıştıklarını söyledi. Soylu, "Ağrı, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Siirt, çok sıkıntı çekti. Allah'a şükür her vilayetimizde üniversite, hastane var. Bambaşka bir noktaya gidiyoruz. 'Doğu'nun makus talihi yenilmez' derlerdi, haklılardı. Yol, öğretmen, hastane, üniversite, havalimanı yok. Kim gelip yatırım yapacak? Çocuklar nasıl okuyacak? Nasıl mühendis olacaklar? Bu memleketin evladı olarak söylüyorum, bugün varız yarın yokuz. Bir şeyi gördük, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleşti" dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da insanların artık rahatça istediği yere gidebildiğini bildiren Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
"İnsanlar artık gece yarılarına kadar rahat rahat sokaklarda gezebilmektedir. Her tarafta havaalanları var, yollarımız yenileniyor. Tüccarı, profesörü, öğrencisi gelip gidebilmektedir. Çok çileler çektik, çok acılar yaşadık. Anneler evlatlarını okula 'Acaba akşama eve gelebilecek mi, yoksa yaşını yeterli bulup çocuğumu terörist yapmak için dağa kaçırırlar mı?' diye endişe içinde yollardı. Oysa şimdi anne, babalar çocuklarının doktor, mühendis olmasını istiyor. Bunu hayal ediyor ve mümkün olabileceğini bilerek, sabahleyin çocuklarını bu umutla okula yolluyor. Irak, Suriye, İran, Şili gibi dünyanın birçok ülkesinde bugün karmaşıklık var. Bizim bir misyonumuz daha oluştu ve sadece Doğu ile Güneydoğu değil Türkiye'nin tamamını huzur haline getirmeye çalışmıyoruz. Buradan sözümüzdür, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Orta Doğu'yu da Afganistan'ı da Pakistan'ı da Srebrenitsa'yı unutmadık ve istedikleri zaman karıştırabileceklerini düşündükleri Balkanları da bütün etrafımızdaki coğrafyayı da kardeşlik, huzur coğrafyası haline getireceğiz. Dünyanın ışığı ve kardeşliği bu coğrafyadan yayılacak. Geçen yıl Ağrı'da bir alt geçit açılışı yaparken Avrupa'daki küçük bir kasabanın nasıl milyonlarca turisti çektiğinden bahsetmiştim. 5 bin 800 nüfuslu bir kasabanın sırf dağcılık turizminden yılda 2 milyon turist çektiğini anlamıştım. İşte bundan sonraki hedefimiz, aynı başarıyı buralarda göstermektir."
Tunceli'de başlayan Kıran-7 operasyonuna da değinen Soylu, "İçişleri Bakanlığı unsurlarıyla bir mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Şu anda terör örgütü kendi arasında bile haberleşmekten korkmakta ve ürkmektedir. Terör örgütüne daha önce 5 bin 500 kişi katılırken bu yıl itibarıyla katılım 108 kişi. Ailelerle temas kuruyoruz, evlatlarına diyorlar ki; 'Artık orada durmayın, teslim olun.' Gelip teslim oluyorlar. Biz 221 kişiyi bu yıl ailelerinin desteğiyle ikna edip, adalete teslim ettik. Daha dün 3 kişi geldi, akşam da 2 kişi geldi. Bu ne demektir daha çok doktor, mühendis, istihdam, iş, huzur, gelişmişlik, zenginlik ve daha güçlü Ağrı demektir" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmanın ardından protokolle birlikte bir tekstil fabrikasının temelini atıp, diğerinin açılışını yaptı. Bakan Soylu, daha sonra Doğubayazıt ilçesine geçti.
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