Bakan Soylu: “281 terör olayı oluşmadan engellendi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Batı teröre karşı savunmayı şehirlerinde kurgularken, en az can kaybına razıyken biz bugün saldırının düşünüldüğü yerleri hedefliyoruz, olayın oluşmasını engelliyoruz. 2018 yılında 361, 2019 yılında 281 terör olayı oluşmadan güvenlik güçlerimiz engelledi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son yıllardaki hedeflerinin Türkiye’nin şehirlerini genel asayiş bakımından dünyanın en güvenli şehirleri haline getirmek olduğunu belirtti. 21. yüzyılda hem nitelik hem de nicelik anlamında artan tehditlerin şehir güvenliğinde bir anlayış değişikliği meydana getirdiğini belirten Soylu, pek çok batılı ülkenin can ve mal kaybını minimize etmek içtin yeni bir konsept belirlediğini, adına “savunan kent” adı verilen bir yaklaşım belirlediğini söyledi. Bakan Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanım ortaya koyduğunuz tespitin sonucu şudur; İstanbul’un güvenliği bugün Tel Abyat’tan, Resulayn’dan başlamaktadır. İstanbul’un güvenliği Suruç’tan, Hatay sınırından başlamaktadır. Bu ortaya çıkan toplu yaklaşım ülkemiz için önemli ve anlamlı bir güvenlik yaklaşımına doğru itmektedir. Tehdidi kaynağında yok etme anlayışı bugünkü konuma ulaşmamızda önemli bir etkendir. Batı teröre karşı savunmayı şehirlerinde kurgularken, en az can kaybına razıyken biz bugün saldırının düşünüldüğü yerleri hedefliyoruz, olayın

oluşmasını engelliyoruz. 2018 yılında 361, 2019 yılında 281 terör olayı oluşmadan güvenlik güçlerimiz engelledi” diye konuştu.